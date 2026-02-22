O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față

Imaginile în care se vede cum arată, de fapt, în realitate, influenceriţa, au devenit virale. Sursa colaj foto: captură video X/Giggle Guru

O influenceriţă din China a făcut un live şi ar fi pierdut 140.000 de urmăritori, după ce filtrul folosit nu a funcţionat şi s-a văzut cum arăta, de fapt, în realitate, potrivit New York Post. Momentul a fost filmat de mai mulţi internauţi, iar imaginile au devenit virale. Pe înregistrarea de patru secunde este alternată, în mod repetat, imaginea ei fără filtrul pe care îl folosea și versiunea îmbunătățită, cu aspect de păpușă. "Cred că e mult mai frumoasă decât cu filtrul", a spus unul dintre utilizatori.

Influencerița, al cărei nume rămâne necunoscut, apărea cu pielea deschisă la culoare și cu un chip suplu atunci când funcţiona corespunzător filtrul pe care îl folosea în timpul unui live. Însă, o defecțiune care a durat doar câteva secunde i-a dezvăluit adevărata înfățișare – o femeie cu o nuanță mai caldă a pielii și trăsături asimetrice.

Conform clipurilor devenite virale pe TikTok, Threads și alte platforme, tânăra filma un videoclip când a avut loc defecțiunea. În imagini, aceasta se aranja în fața camerei, când filtrul selectat a dispărut pentru câteva secunde de pe fața ei, lăsând să se vadă adevărata înfăţişare. Internauții au putut observa subit o persoană complet diferită: una cu un chip matur.

Numeroase postări virale susțin că o influenceriță din China a pierdut 140.000 de urmăritori după acest moment stânjenitor. Pe de altă parte, mulți internauţi au sărit în apărarea femeii, susținând că preferă versiunea fără filtru.

"Cred că e mult mai frumoasă decât cu filtrul", a spus un utilizator, iar altul a lăsat următorul comentariu: "Filtrul o face să pară fără viață". Un al treilea a mărturisit: "E literalmente atât de frumoasă, încât sunt atât de înnebunit după ea", criticând filtrul.

Beauty filter took revenge ??? pic.twitter.com/NEycMgB4av — Giggle Guru (@gigglexguru) February 17, 2026

Jurnaliştii de la New York Post au scris că o persoană a profitat de moment pentru a critica presupusele "standarde de frumusețe" din Asia de Est de neatins.

Nu este prima dată când un vlogger este acuzat că a indus publicul în eroare prin transformări digitale. În 2019, o altă vedetă din China, care era cunoscută în online drept "Your Highness Qiao Biluo", a șocat urmăritorii după ce o defecțiune în direct a arătat că era o femeie de vârstă mijlocie, nu o tânăra sexy, aşa cum apăruse până în acea zi.

Din păcate, în era rețelelor sociale, este ușor să îți înfrumusețezi imaginea. Cu câțiva ani în urmă, utilizatorii de social media au criticat filtrul AI "Bold Glamour" de pe TikTok, susținând că este atât de filtrat încât ar trebui "să fie ilegal".