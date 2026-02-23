Șoc termic în Europa: Un dom de căldură aduce temperaturi de până la 25 de grade, la final de iarnă. Unde va fi cel mai cald

1 minut de citit Publicat la 10:07 23 Feb 2026 Modificat la 10:07 23 Feb 2026

Un „dom de căldură” aduce primăvara peste continent. Foto: Severe Weather

După aproape o lună de ger, ninsori abundente și episoade de inundații în Peninsula Iberică și zona Mediteranei, Europa trece rapid la un regim meteo complet diferit. Un puternic dom de aer cald se va instala peste centrul continentului în ultima săptămână din februarie și va aduce temperaturi mult peste normalul perioadei, scrie Severe Weather.

În multe regiuni, valorile vor ajunge la peste 20 de grade Celsius, cu abateri de 12-15 grade față de media multianuală. Aerul cald se va extinde din Spania și Portugalia spre Franța, Germania și țările Benelux, iar apoi spre Europa Centrală, Italia, Balcani și estul continentului.

Zonele alpine, unde s-a acumulat recent zăpadă, vor resimți o creștere accentuată a temperaturilor, ceea ce va duce la topirea rapidă a stratului de zăpadă și la un risc mai mare de inundații.

Meteorologii explică această schimbare prin formarea unui blocaj atmosferic de tip „Omega”, care împiedică pătrunderea aerului rece dinspre nord și menține aerul cald deasupra Europei timp de mai multe zile. Acest sistem va atinge intensitatea maximă între miercuri și vineri și va menține vremea neobișnuit de caldă până la finalul lunii.

Totuși, situația rămâne instabilă: un nou front atmosferic din Atlantic ar putea slăbi acest dom de căldură pe măsură ce ne apropiem de luna martie.

Ce este un „dom de aer cald”

Un „dom de aer cald” apare atunci când o zonă extinsă de presiune ridicată se blochează deasupra unui teritoriu și acționează ca un capac, reținând aerul cald la sol. Fenomenul este mai frecvent vara, dar poate apărea și iarna, provocând episoade neobișnuite de temperaturi ridicate.

Acest tip de vreme poate avea efecte asupra sănătății, mai ales pentru vârstnici, copii și persoanele cu afecțiuni cronice. Expunerea prelungită la temperaturi ridicate poate duce la deshidratare și epuizare termică, mai ales pentru cei care lucrează în aer liber.

Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi

Spania și Portugalia: maxime de 23-25°C în sudul Peninsulei Iberice.

Franța: temperaturi de peste 20°C în multe regiuni.

Marea Britanie, Irlanda și Benelux: între 12 și 18°C, cu valori apropiate de 20°C în Belgia și Olanda.

Germania, Europa Centrală și Balcani: între 14 și 18°C, cu posibilitatea de a se apropia de 20°C în unele zone joase.

Scandinavia și Europa de Est: temperaturi mult mai ridicate decât în mod normal pentru final de februarie.