Satul din România unde au mai rămas doar 20 de locuitori. Cel mai tânăr are 22 de ani

Localnicii spun că satul s-a golit treptat în ultimele decenii. Foto: Agerpres

Un mic sat din județul Satu Mare a ajuns aproape pustiu. În Istrău mai locuiesc permanent doar aproximativ 20 de persoane, iar cea mai tânără dintre ele are 22 de ani. Multe dintre casele din localitate sunt astăzi folosite doar ocazional, ca locuințe de vacanță, în timp ce majoritatea celor care au trăit aici au plecat în timp către orașe sau în străinătate, potrivit portalsm.ro.

Localnicii spun că satul s-a golit treptat în ultimele decenii. Tinerii au plecat în căutarea unui loc de muncă sau a unor condiții de trai mai bune și puțini s-au mai întors.

Pentru cei care lucrează în orașele din apropiere, viața nu este ușoară. O parte dintre ei fac naveta zilnic, însă drumul prost le creează numeroase probleme, mai ales în perioadele cu vreme nefavorabilă.

„Suntem aproximativ 20 de persoane stabile. În rest, îs care vin doar în weekend, au case de vacanțe. Majoritatea de aici se ocupă cu agricultura. Care nu, fac naveta în oraș, numai că drumul îi rău, își sparg cauciucurile”, spune cel mai tânăr localnic.

Tânărul a încercat să își găsească și el un loc de muncă în oraș, însă costurile navetei sunt mult prea mari.

„Am încercat să mă angajez undeva, numai că nu merită pe salariu de 3.000 de lei. Motorina îi scumpă, mai faci o pană și alea îs scumpe, cauciucurile”, explică el.

Însă cei care suferă cel mai tare sunt bătrânii, care depind de ajutorul celor mai tineri.

„Dacă nu vine nimeni, nu au mâncare, nu au pâine, nu au nimic. Au grădină, dar alimente nu au. De multe ori trebuie să meargă cineva după cumpărături pentru ei”, mai spune tânărul.