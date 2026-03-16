Cum a câștigat Coreea de Nord aproape 14 miliarde de dolari prin trimiterea de militari în războiul din Ucraina

Militari nord-coreeni antrenați de trupe ruse, locație neprecizată. Foto: Profimedia Images

Coreea de Nord ar fi obţinut profituri de până la 14,4 miliarde de dolari din trimiterea de trupe în războiul dus de Rusia în Ucraina şi de pe urma exporturilor de muniţie în Rusia, potrivit unui raport realizat de un expert afiliat Institutului pentru Strategie de Securitate Naţională din Seul, informează luni agenţia de presă Yonhap preluată de Agerpres.

„Dacă Coreea de Nord va încasa integral plăţile pentru desfăşurarea trupelor sale şi pentru exporturile de arme către Rusia, impactul economic principal al sancţiunilor, şi anume reducerea veniturilor în valută, se aşteaptă să fie subminat”, subliniază raportul.

Potrivit serviciilor de informaţii ale Seulului, Coreea de Nord a efectuat patru detaşări de trupe în Federaţia Rusia începând din octombrie 2024, în care au fost implicaţi peste 20.000 de soldaţi nord-coreeni.

Chiar înainte de aceasta, imagini din satelit au arătat că Phenianul transportă diverse tipuri de arme către Rusia.

Între august 2023 şi decembrie anul trecut, se estimează că Coreea de Nord a câştigat între 7,67 miliarde şi 14,4 miliarde de dolari în valută forte de pe urma acestor activităţi, conform raportului.

Profiturile directe de pe urma trimiterii de trupe în Rusia, inclusiv salariile soldaţilor şi compensaţiile pentru decese, sunt estimate la 620 de milioane de dolari. Raportul previzionează că, dacă situaţia actuală continuă, Coreea de Nord va obţine anual 560 de milioane de dolari doar din trimiterea soldaţilor săi să lupte de partea Rusiei în războiul din Ucraina.

Totodată, există o mare probabilitate ca Phenianul să primească mai târziu din partea Moscovei tehnologie militară sensibilă, materiale şi echipamente de precizie, conform aceluiaşi raport.