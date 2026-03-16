Directorul CNAIR le cere constructorilor să accelereze lucrările la A0. Pistol: "Să recupereze întârzierile și să respecte termenul"

Publicat la 16:16 16 Mar 2026

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat, luni, că, deşi asocierea de constructori italieni și români (Pizzaroti – Retter) lucrează pe toți cei 17,5 km ai șantierului de pe lotul 1 al A0 cu 650 de oameni și 300 de utilaje , iar lucrările au ajuns la "stadiul fizic de aproximativ 40%", este necesară o mobilizare mai mare pentru recuperarea întârzierilor.

"Pe lotul 1 al Autostrăzii de Centură București Nord (A0), între Joița și Corbeanca, lucrurile “ se mișcă”, dar pot și trebuie să evolueze mai repede.

Astăzi, Asocierea de constructori italieni și români (Pizzaroti – Retter) lucrează pe toți cei 17,5 km ai șantierului, cu aproximativ 650 de oameni și 300 de utilaje.

Stadiul fizic este acum de aproximativ 40%, cu accent pe cele 7 pasaje (structuri), pe terasamente, pe așternerea de balast stabilizat și pe umpluturile la rampele pasajelor.

Ca director general al CNAIR, obiectivul meu este clar: până la sfârșitul acestui an bucureștenii și cei care tranzitează Capitala trebuie să simtă efectul real al acestui proiect și anume mai puțin timp pierdut în trafic, mai multă predictibilitate pentru familii și pentru firme", a transmis Pistol.

"De aceea le-am cerut constructorilor să își crească mobilizarea și să accelereze ritmul de lucru, astfel încât să recupereze întârzierile și să respecte termenul asumat.

Voi urmări personal evoluția șantierului și voi reveni periodic cu imagini și date concrete", a mai spus Cristian Pistol.