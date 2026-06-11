Se vinde singura casă care a mai rămas după demolarea unui sat întreg, dintr-un motiv care s-a dovedit a fi nejustificat

Singura casă rămasă într-un sat abandonat din Țara Galilor a fost scoasă la vânzare (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Ultima locuință rămasă într-un sat abandonat din Regatul Unit, unde 93 de case au fost demolate din cauza riscului de alunecare de teren, a fost scoasă la vânzare cu numai 35.000 de lire sterline (40.000 de euro).

Aproximativ 600 de locuitori din Troedrhiwfuwch, aflat lângă Caerphilly, în Țara Galilor, au fost evacuați din locuințele lor la mijlocul anilor 1980, din cauza temerilor că un „munte în mișcare” ar putea înghiți satul fără niciun avertisment.

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Comunitatea minieră cândva prosperă, cunoscută local sub numele de „Troedy”, s-a transformat curând într-un oraș-fantomă, iar școala locală, biblioteca, pubul, magazinul și 93 de locuințe au fost toate demolate, potrivit Daily Mail.

Însă, într-o întorsătură remarcabilă a evenimentelor, o casă cu trei dormitoare și oficiul poștal al satului au scăpat de demolare, alături de un monument dedicat celor 16 bărbați din localitate care și-au pierdut viața în Primul și Al Doilea Război Mondial.

În ciuda avertismentelor experților, muntele considerat periculos nu a mai căzut peste așezare, iar clădirile solitare din „satul-fantomă” au trecut cu succes testul timpului.

Acum, ultima casă de pe o stradă care odinioară era mărginită de locuințe lipite una de alta a ajuns la licitație, oferind cumpărătorilor o perspectivă rară asupra unui trecut incredibil.

Descrisă drept o „oportunitate unică de a achiziționa o proprietate cu o istorie uimitoare”, locuința dispune de două camere de zi, o bucătărie spațioasă și trei dormitoare.

Înconjurată de „peisaje rurale minunate și priveliști impresionante atât în față, cât și în spate”, această casă izolată este considerată o oportunitate ideală atât pentru investitori, cât și pentru proprietari, beneficiind de o grădină generoasă.

Potrivit licitatorului Sean Roper, de la Paul Fosh Auctions, este necunoscut modul în care această casă a reușit să evite demolarea în masă a satului.

„De ce această casă obișnuită cu trei dormitoare a supraviețuit, în timp ce toate celelalte nu au făcut-o, rămâne un mister și poate fi o poveste pe care noul proprietar va dori să o descifreze”, a declarat el.

„Este un cuvânt folosit excesiv, dar aceasta este cu adevărat o vânzare unică. Casa oferă o legătură reală cu o comunitate dispărută, unde sute de oameni au trăit, au muncit și și-au crescut familiile. Este o legătură aparte și emoționantă cu o altă epocă”, a mai spus acesta.

După renovare, proprietatea ar putea fi închiriată cu 1.000 de euro pe lună.

Aceasta este oferită spre vânzare prin licitație online, cu un preț orientativ de 35.000 de lire sterline. Licitația pentru această locuință unică va începe mai în cursul acestei luni.

Satul, care odată avea o biserică, bibliotecă, pub, magazin și chiar o școală, a început să decadă în anii 1930, după ce experții și-au exprimat îngrijorarea cu privire la instabilitatea terenului.

Până în anii 1950, temerile privind o alunecare de teren iminentă s-au intensificat, iar în cele din urmă s-a considerat că zona nu mai era sigură pentru locuit, iar toți rezidenții au fost obligați să se mute la începutul anilor 1980, după care locuințele au fost demolate.

Deși zona nu mai este locuită, spiritul comunității continuă să existe, foștii săteni adunându-se anual la monumentul comemorativ pentru a păstra vie memoria satului „Troedy”.