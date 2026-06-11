Trenuri, camioane, poduri, porturi: Ucrainenii atacă toate rutele de acces spre Crimeea și încearcă să izoleze complet peninsula

Camioane pe o șosea spre peninsula Crimeea, atacate de o dronă ucraineană FPV. Foto: Profimedia Images

Armata ucraineană a atacat trei poduri care leagă regiunea Herson de peninsula Crimeea. Atacurile ucrainene au vizat o trecere peste Canalul Crimeii și două poduri rutiere, informează The Moscow Times. De asemenea, portul din Mariupol, aflat sub controlul armatei ruse, a devenit complet inoperațional, în urma atacurilor cu drone, informează Kyiv Independent.

„Au fost provocate daune, conform informațiilor preliminare. Specialiștii efectuează o inspecție și clarifică starea structurilor”, a declarat guvernatorul rus al regiunii ucrainene Herson aflate sub ocupația militară rusă.

Conform surselor ruse, sistemele rusești de apărare aeriană au doborât 45 de drone ucrainene în atacurile asupra infrastructurii de transport lansate de Kiev în noaptea de miercuri spre joi.

Ukrainian strike on Mariupol port. It significantly impacts Russia's ability to use the port in Russian-occupied Mariupol and will complicate the logistics of the Russian troops.



Electrical substations, radar equipment, repair infrastructure, a control tower and tanks with fuel… pic.twitter.com/ZqLuZJiXbH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 10, 2026

Cu o zi înainte, forțele armate ale Ucrainei au atacat o altă rută vitală spre Crimeea - podul de la Henicesk, care face legătura dintre portul cu același nume de la Marea Azov și peninsula Crimeea. Traficul pe acest pod a fost oprit.

De asemenea, pe 9 iunie, ucrainenii au atacat podul din Cionhar, ceea ce, de asemenea, a dus la oprirea traficului.

În mai, Forțele Armate ale Ucrainei au intensificat loviturile asupra logisticii rusești în teritoriile ocupate. Până la sfârșitul lunii, dronele ucrainene au preluat controlul autostrăzii federale R-280 "Novorossiya" – un "coridor terestru" către Crimeea, care leagă Rostov-pe-Don prin Mariupol și Melitopol.

Ukrainian forces using an FPV drone struck a train 40 km (25 miles) inside the Bryansk region in Russia. The engine of the locomotive was precisely hit. pic.twitter.com/PcHp1dBK4h — (((Tendar))) (@Tendar) June 8, 2026

Potrivit estimărilor analistului OSINT Clement Molina, aproximativ 125 de camioane au fost lovite pe autostradă în cele patru săptămâni ale lunii mai.

Campania intensivă de atacuri cu drone ucrainene asupra peninsulei Crimeea și altor regiuni aflate sub ocupația Moscovei distruge lanțul de aprovizionare al armatei ruse și a declanșat deja o criză de benzină în aceste zone, informează BBC. De asemenea, ministerul rus al Energiei a admis că atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol este cauza principală pentru penuria de benzină din Crimeea și unele zone din sudul Federației Ruse.