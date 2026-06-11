Percheziţii la mogulii imobiliari din Timiş: Prejudiciul depăşeşte 1 milion de euro. Mascaţii au descins şi la adrese din alte 4 judeţe

Mascaţii au descins joi dimineaţa la peste 70 de adrese din cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală. Sursa colaj foto: Facebook/Poliţia Română

Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș au efectuat joi dimineață peste 70 de percheziții domiciliare în județele Timiș, Alba, Arad, Gorj și Hunedoara, într-un dosar de evaziune fiscală. Acțiunea se desfășoară în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, cercetările fiind supravegheate de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește un milion de euro în cazul mogulilor imobiliari din Timiș.

Mascaţii au descins joi dimineaţa la peste 70 de adrese din cinci judeţe, iar printre acestea se află şi casele liderilor din domeniul imobiliar din Timiş, într-un dosar de evaziune fiscală.

Anchetatorii vorbesc despre un prejudiciu estimat la peste un milion de euro. În acest dosar sunt vizaţi doi fraţi, despre care anhetatorii susţin că ar fi reuşit să pună în aplicare un mecanism prin care au încasat sume mari de bani din vânzarea şi închirierea unor imobile, însă, nu au fost raportate la stat toate încasările. Astfel, ei au evitat să plătească taxele şi impozitele aferente.

Pe de cealaltă parte, se pare că, încă din 2019, mogulii din domeniul imobiliar din judeţul Timiş ar fi înfiinţat cinci firme prin intermediul cărora efectuau aceste tranzacţii.

În cadrul verificărilor s-au făcut percheziţii inclusiv la domiciliile unor agenţi imobiliari, ale unor firme de brokeraj , dar şi la sediile mai multor agenţii imobiliare.

40 de persoane urmează să fie aduse la audieri la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Concomitent, au avut loc percheziții și în Alba Iulia, precum și în alte orașe din țară, în cadrul aceluiași dosar.

Peste 70 de locații din județele Alba, Arad, Gorj, Hunedoara şi Timiș au fost verificate astăzi de anchetatori, de unde au fost ridicate documente, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor și telefoane mobile.

"În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, astăzi, sunt desfășurate mai multe acțiuni, la nivel național, pentru combaterea infracțiunilor economico – financiare, la regimul armelor, al faptelor de natură judiciară, precum și la regimul silvic.

Astfel, la data de 11 iunie, polițiștii, sub supravegherea procurorilor de caz, efectuează 272 de percheziții domiciliare, în cadrul unor acțiuni operative, pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate în comiterea de fapte penale și protejarea comunității de activitățile ilegale", a transmis Poliţia Română într-un comunicat, publicat pe pagina de Facebook a instituţiei.