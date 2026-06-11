Șeful de la Apele Române, schimbat după doar cinci luni. Buzoianu arată cu ce a greșit Cazan: „Nu întoarcem ochii de la ilegalități”

3 minute de citit Publicat la 11:29 11 Iun 2026 Modificat la 11:31 11 Iun 2026

Directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”, Doru Cazan, va fi schimbat din funcție la doar cinci luni după ce a preluat conducerea instituției. Anunțul a fost făcut joi de ministra Mediului, Diana Buzoianu, care l-a acuzat că a renumit în funcție o directoare care nu a luat măsuri în fața unor exploatări ilegale de agregate minerale descoperite recent în județul Olt.

„Nu întoarcem ochii de la ilegalități. Oamenii care nu au văzut cea mai mare balastieră ilegală nu pot fi răsplătiți cu funcții noi”, a transmis ministrul într-un mesaj publicat joi pe rețelele sociale.

Decizia vine după controale efectuate în județul Olt, unde autoritățile au identificat două balastiere ilegale, una cu o suprafață de aproximativ 25 de hectare și alta de 75 de hectare. Potrivit ministrului, prejudiciul estimat pentru stat depășește 10 milioane de lei numai din cantitățile de pietriș nedeclarate.

Mai grav, susține Diana Buzoianu, în cazul exploatării de 75 de hectare nu ar fi existat controale anterioare realizate de Administrația Bazinală de Apă Olt, deși dimensiunea acesteia ar fi făcut imposibilă trecerea neobservată.

„Recompensarea unor oameni care au întors ochii ani de zile la ilegalități este o linie roșie”

Ministrul a arătat că Doru Cazan promisese, la preluarea mandatului, un audit intern, proceduri de selecție bazate pe merit și sancționarea celor care au ignorat ani la rând neregulile din sistem.

„Domnul Doru Cazan a promis audit. A promis proceduri de selecție meritocratice. A promis sancționarea celor care au întors ochii la ilegalități ani de zile – ilegalități vizibile din avion”, a afirmat Buzoianu.

Potrivit acesteia, ruptura s-a produs după ce șeful Apele Române a decis recent să reînnoiască mandatul directoarei Administrației Bazinale Olt, instituție aflată în centrul controversei privind exploatările ilegale descoperite de inspectori.

„Acum câteva zile, domnul Doru Cazan a renumit pe funcție, pentru un nou mandat, directoarea de la Olt care nici ilegalități nu a văzut, nici controale nu a cerut. Pentru mine, indiferent cine este directorul general al Apele Române, recompensarea unor oameni care au întors ochii ani de zile la ilegalități este o linie roșie”, a transmis ministrul.

Diana Buzoianu a precizat că a discutat personal cu Doru Cazan înainte de a lua decizia și că i-a transmis că principiile asumate de actuala conducere a Ministerului Mediului „nu sunt negociabile”.

„Am promis românilor că vom fi diferiți. Că atunci când găsim ilegalități vor exista consecințe, nu cadouri”, a adăugat aceasta.

Doru Cazan preluase conducerea Administrației Naționale „Apele Române” în luna ianuarie 2026, în urma unei proceduri de selecție organizate de Ministerul Mediului. Mandatul său se încheie astfel după aproximativ cinci luni, pe fondul tensiunilor generate de modul în care instituția a gestionat cazul balastierelor ilegale din județul Olt.

Deocamdată, Ministerul Mediului nu a anunțat cine va asigura conducerea interimară a Administrației Naționale „Apele Române” după plecarea lui Doru Cazan.

Cine este inginerul Doru Dragoș Cazan

Dr. ing. Doru Dragoș Cazan are peste trei decenii de experiență în domeniul gospodăririi apelor, managementului riscului la inundații și coordonării investițiilor publice în infrastructura hidrologică.

Din anul 2021 ocupă funcția de director tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Anterior, a fost șef al Serviciului Managementul Riscului la Inundații și Secetă în cadrul INHGA, director general al ANAR în anul 2015 și, în perioada 2012–2020, a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul ANAR, fiind responsabil de monitorizarea cantitativă și calitativă a apelor, emiterea avizelor și autorizațiilor, precum și de implementarea Directivei Cadru Apă.

Directorul general al ANAR este absolvent al Facultății de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții București, doctor în inginerie civilă – specializarea Hidraulică, și deține un master în Managementul Sectorului Public (SNSPA).

De asemenea, a urmat mai multe cursuri și stagii de pregătire în Franța și Germania, a reprezentat România în numeroase grupuri de lucru bilaterale și internaționale privind calitatea apelor și managementul Dunării și a contribuit direct la modernizarea sistemelor de monitorizare hidrologică la nivel național.

Declarația de avere a șefului ANAR

Potrivit declarației sale de avere, Cazan Doru Dragoș are:

Bunuri:

1 apartament în București, 74 mp, deținut 1/2 (cu soția)

o casă de locuit în Ilfov (Mogoșoaia) 214 m², deținut 1/2 (cu soția)

3 autoturisme: Ford (2006), Honda (2008), Audi (2013)

Venituri:

Salariu – Director tehnic - Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor - 76.759 lei/ an

Salariu – proiect SMRIS (Apele Române) - 1.989 lei

Chirie apartament - 1.000 lei

Vouchere de vacanță - 1.305 lei