A fost numit un nou director general la Apele Române: Ministerul Mediului a publicat filmarea cu interviul: Cine este Dragoș Doru Cazan

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat astăzi finalizarea procedurii de selecție pentru conducerea Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR). În urma deliberărilor realizate împreună cu membrii comisiei de evaluare, ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a semnat Ordinul privind numirea domnului ing. dr. Doru Dragoș Cazan în funcția de director general al ANAR, începând de mâine, 20 ianuarie 2026.

Totodată, Ministerul Mediului precizează că, începând de astăzi, toate înregistrările video ale interviurilor susținute de candidați sunt publice și pot fi consultate pe contul oficial de YouTube al MMAP, ca parte a angajamentului pentru un proces transparent și responsabil.

„Numirea directorului general al ANAR este prerogativa ministrului mediului, însă am ales să organizăm această procedură de selecție deschisă și să o ducem până la capăt în deplină transparență. Le mulțumesc membrilor comisiei de evaluare pentru profesionalismul, rigoarea și imparțialitatea cu care au analizat candidații și pentru contribuția lor la credibilitatea acestui proces. De asemenea, îi mulțumesc domnului Sorin Rîndașu pentru activitatea desfășurată în calitate de director general interimar al ANAR într-o perioadă solicitantă.

Numărul mare de candidați și calitatea profesională a acestora au arătat că există un interes real pentru reformarea și profesionalizarea acestei instituții. Am decis ca, pe baza analizei tuturor informațiilor relevante cu privire la candidații care s-au înscris în această cursă, nominalizarea mea să fie în favoarea unui specialist cu experiență solidă în sistemul de gospodărire a apelor, capabil să gestioneze atât provocările imediate, cât și reforma de care ANAR are nevoie. Prin această numire, transmit un mesaj clar: competența, integritatea și performanța contează cu adevărat”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Cine este inginerul Doru Dragoș Cazan

Dr. ing. Doru Dragoș Cazan are peste trei decenii de experiență în domeniul gospodăririi apelor, managementului riscului la inundații și coordonării investițiilor publice în infrastructura hidrologică.

Din anul 2021 ocupă funcția de director tehnic al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

Anterior, a fost șef al Serviciului Managementul Riscului la Inundații și Secetă în cadrul INHGA, director general al ANAR în anul 2015 și, în perioada 2012–2020, a condus Departamentul Managementul Resurselor de Apă din cadrul ANAR, fiind responsabil de monitorizarea cantitativă și calitativă a apelor, emiterea avizelor și autorizațiilor, precum și de implementarea Directivei Cadru Apă.

Noul director general al ANAR este absolvent al Facultății de Hidrotehnică a Universității Tehnice de Construcții București, doctor în inginerie civilă – specializarea Hidraulică, și deține un master în Managementul Sectorului Public (SNSPA).

De asemenea, a urmat mai multe cursuri și stagii de pregătire în Franța și Germania, a reprezentat România în numeroase grupuri de lucru bilaterale și internaționale privind calitatea apelor și managementul Dunării și a contribuit direct la modernizarea sistemelor de monitorizare hidrologică la nivel național.

Declarația de avere a noului șef ANAR

Potrivit declarației sale de avere, Cazan Doru Dragoș are:

Bunuri:

1 apartament în București, 74 mp, deținut 1/2 (cu soția)

o casă de locuit în Ilfov (Mogoșoaia) 214 m², deținut 1/2 (cu soția)

3 autoturisme: Ford (2006), Honda (2008), Audi (2013)

Venituri:

Salariu – Director tehnic - Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor - 76.759 lei/ an

Salariu – proiect SMRIS (Apele Române) - 1.989 lei

Chirie apartament - 1.000 lei

Vouchere de vacanță - 1.305 lei