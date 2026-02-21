Șefii tineri schimbă regulile: munca de la birou nu va mai fi obligatorie după ce se pensionează generațiile X și baby boomers

Pe măsură ce directorii sunt mai tineri, numărul de zile în care cer angajaților să lucreze de la birou scade. Foto: Getty Images

Munca la distanță va reveni puternic într-un deceniu sau două, pe măsură ce generațiile baby boomers și Gen X se pensionează. Studiile arată că, în companiile conduse de șefi tineri, munca de acasă este norma, în timp ce directorii din generațiile baby boomers și Gen X își presează angajații să fie prezenți fizic la birou. O greșeală, în opinia experților consultați de Revista Fortune, care susțin că angajații care lucrează de acasă sunt mai productivi.

Deși șefii din generațiile baby boomers și Gen X par să câștige momentan războiul revenirii la birou, noile date sugerează că este o victorie de scurtă durată. De fapt, National Bureau of Economic Research a constatat că șefii din generațiile millennials și Gen Z sunt mult mai predispuși să le permită angajaților să lucreze de la distanță decât omologii lor mai în vârstă și că este doar o chestiune de timp până când vor prelua conducerea și își vor aduce cu ei preferința pentru flexibilitate.

Șefii mai tineri își lasă angajații să lucreze de acasă

Cercetătorii au analizat sondaje lunare realizate pe un eșantion de 8.000 de lucrători americani cu vârste între 20 și 64 de ani, pe parcursul anului 2025, și au concluzionat că, atunci când vine vorba despre munca flexibilă, două lucruri sunt constant adevărate: angajații din companii mai tinere și cei care lucrează sub conducerea unor CEO mai tineri petrec semnificativ mai mult timp lucrând de acasă.

„În primul rând, angajații lucrează de acasă mai des în companiile mai tinere, aproape de două ori mai frecvent în firmele fondate după 2015, comparativ cu cele înființate înainte de 1990”, au scris cercetătorii.

De fapt, datele lor arată că, pe măsură ce directorii sunt mai tineri, numărul de zile în care cer angajaților să lucreze de la birou scade, cei care lucrează sub conducerea unui șef de puțin peste 20 de ani lucrând cel mai mult de acasă.

Acesta este motivul pentru care cercetătorii au concluzionat că munca de acasă este pregătită pentru o revenire, în ciuda faptului că giganți precum Amazon și JPMorgan impun în prezent revenirea la birou cu normă întreagă. Pe măsură ce liderii mai în vârstă se pensionează, zilele în care angajații trebuie să fie prezenți cinci zile pe săptămână la birou sunt susceptibile să dispară odată cu ei.

Cu alte cuvinte, naveta ta viitoare ar putea depinde mai puțin de ceea ce spune HR și mai mult de anul nașterii persoanei care se află la conducere.

Iar pentru angajații care nu vor să aștepte, studiul oferă un truc simplu: încearcă să te angajezi la companii mai tinere, cu șefi mai tineri, dacă vrei să îți maximizezi șansele de a-ți păstra biroul de acasă.

Șefii Gen Z mizează pe tehnologia AI

Nu este vorba doar despre faptul că șefii tineri s-au maturizat în timpul boom-ului muncii la distanță din pandemie și văd birourile ca pe o relicvă depășită. Mulți dintre ei și-au construit afacerile pe Slack, Zoom și instrumente de inteligență artificială, astfel încât flexibilitatea și tehnologia sunt integrate în modul în care funcționează firmele lor — nu adăugate ulterior ca un beneficiu.

Cercetătorii au constatat o corelație clară între CEO-ii mai tineri și companiile care sunt atât „flexible-first”, cât și „digital-first”, liderii care adoptă munca la distanță fiind, de asemenea, mai predispuși să adopte noi tehnologii și abordări bazate pe software pentru gestionarea echipelor.

Iar acest lucru reflectă avertismentele deja lansate de CEO orientați spre viitor: liderii care se agață de vechile moduri de lucru nu sunt serioși în privința adoptării inteligenței artificiale.

„Uitați unde lucrează oamenii. Majoritatea companiilor vor dispărea dacă nu adoptă AI. Dacă te uiți la câștigători și pierzători, câștigătorii sunt cei care adoptă tehnologia.

Adoptarea întregului pachet tehnologic: muncă flexibilă, locație flexibilă, niveluri ridicate de tehnologie, utilizarea tehnologiei pentru a obține mai mult de la oamenii tăi. Acestea vor fi companiile câștigătoare, pentru că se concentrează pe oameni”, a declarat pentru Fortune Mark Dixon, CEO și fondator al International Workplace Group (IWG).

Așa cum au subliniat și alți lideri, firmele care pun accent pe prezența fizică, în detrimentul muncii la distanță și al modelelor bazate pe AI, riscă să rămână în urmă față de competitori.

Brian O’Kelley, fondatorul tech care a vândut AppNexus către AT&T pentru 1,6 miliarde de dolari în 2018, înainte de a fonda Scope3, a susținut că firmele remote, precum a sa, au acces la cele mai bune talente la nivel global și funcționează non-stop.

„Cele mai bune companii vor renunța, de fapt, la birouri pentru a învăța să lucreze cu angajați fără prezență fizică. Oricine are o cultură de revenire la birou își face singur rău”, a declarat O’Kelley pentru Fortune.

Faptul că echipele sunt răspândite pe mai multe fusuri orare nu înseamnă doar că sunt disponibile pentru clienți la orice oră din zi, dar și că sunt forțate să fie eficiente și să se bazeze pe cele mai noi tehnologii în moduri în care companiile tradiționale, bazate pe birou, pur și simplu nu au nevoie.

De aceea, companiile fixate pe prezența fizică la locul sediu, în loc de câștiguri reale de productivitate care permit un viitor „AI-first”, sunt dezavantajate.

„Ideea este că, dacă construiești o cultură asincronă și remote, înseamnă că construiești o cultură în care AI poate prospera”, a adăugat O’Kelley. „Dacă construiești o cultură de birou, de fapt nu construiești un ecosistem orientat în primul rând spre AI.”