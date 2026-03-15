Formula 1: Tot ce trebuie să știi despre Circuitul Internațional din Shanghai. Cel mai rapid tur nu a fost restabilit de 22 de ani

Sezonul de Formula 1 continuă cu Marele Premiu al Chinei, unde primul weekend Sprint va reprezenta o nouă provocare pentru echipe și piloți. Spre deosebire de Albert Park din Melbourne, Circuitul Internațional din Shanghai este o pistă de curse permanentă, care a fost reasfaltată înainte de evenimentul din 2025. Acest lucru a crescut considerabil nivelul de aderență, dar i-a făcut pe piloți să se confrunte cu dificultăți în ceea ce privește granulația anvelopelor, scrie Formula 1.

Circuitul Internațional din Shanghai are 16 viraje, iar cursa se desfășoare cu 56 de tururi. Lungimea totală parcursă de piloții care termină cursa este de 05,066 km. Recordul pe tur a fost stabilit acum 22 de ani, când Michael Schumacher a fost cronometrat cu 1:32.238, nefiind restabilit până în prezent.

Când a avut loc primul Mare Premiu al Chinei

Deși au existat zvonuri despre un Mare Premiu al Chinei încă de la începutul anilor 1990, abia la începutul anilor 2000 proprietarii Circuitului Internațional din Shanghai au semnat un contract pe șapte ani cu Formula 1 pentru a găzdui o cursă începând cu 2004.

A fost una dintre cele două piste care au debutat în sezonul 2004, cealaltă fiind Bahrain, și a apărut în mijlocul dominației Ferrari, Rubens Barrichello obținând victoria în fața lui Jenson Button și Kimi Raikkonen. Pista a găzduit finala sezonului în anul următor și a rămas „ascunsă” spre sfârșitul calendarului până în 2009, când a fost amânată pentru a deveni una dintre rundele de deschidere.

Deși contractul a fost prelungit de mai multe ori, a existat o pauză semnificativă între 2020 și 2023 din cauza pandemiei de Covid-19, locația revenind în 2024.

Cum e să pilotezi pe acest circuit

Startul prezintă o provocare unică pentru piloți, în timp ce aceștia navighează prin virajele inițiale sinuoase înainte de a se pregăti pentru forțele G super ridicate din virajele 7 și 8. Există, de asemenea, una dintre cele mai lungi linii drepte din calendar, de 1,2 km, care oferă oportunități excelente de depășire.

Zonele de frânare puternică, similare cu cele observate în testele de dinaintea sezonului din Bahrain, dar și natura tehnică a circuitului ar putea necesita ceva timp de acomodare în noile mașini, mai ales având în vedere că este disponibilă o singură sesiune de antrenamente înainte de calificările Sprint.

Fostul pilot Renault de F1, Jolyon Palmer, care a concurat în două Mari Premii ale Chinei, a detaliat designul distinctiv al pistei.

„Shanghai este un circuit cu linii drepte lungi și viraje și mai lungi. Primul viraj este unic, cu o abordare extrem de rapidă înainte de a reduce viteza printr-un viraj de aproape 360 ​​de grade, care pare nesfârșit din cockpit. Asta te aduce într-un viraj lent la stânga, unde ieșirea este crucială pentru tracțiune până la capătul Sectorului 1.

Sectorul 2 este o secțiune mai plăcută, cu viraje rapide și ample, care scad treptat viteza prin secvența de mare viteză a virajelor 7, 8 și 9. Sectorul 3 prezintă din nou o curbă la dreapta aproape nesfârșită, de data aceasta crescând viteza pe linia dreaptă din spate, un alt motiv pentru care acest circuit solicită atât de mult anvelopa stânga față.

Linia dreaptă din spate este cea mai bună oportunitate de depășire într-o zonă de frânare mare pentru un viraj la dreapta foarte strâns, lăsând doar un viraj la stânga rapid și satisfăcător pentru a completa turul”, a spus el.

Unde sunt zonele „Straight Mode” și „Overtake”

Nou pentru sezonul 2026, „Straight Mode”-ul este o configurație aerodinamică diferită care permite mașinilor să își reducă rezistența la înaintare, făcându-le mai eficiente la accelerarea spre viteza maximă. Similar cu sistemul anterior de reducere a rezistenței la înaintare (DRS), aripa spate deschide un spațiu liber, dar acum se mișcă și aripa față.

Va fi utilizat automat în fiecare tur în condiții de teren uscat, în zonele desemnate. Mașina se va adapta practic între două configurații diferite, în funcție de locul în care se află pe pistă, oferind o forță de apăsare maximă în viraje, dar și o rezistență mai mică pe linii drepte.

În China, există patru zone pentru „Straight Mode”, începând cu o cursă de-a lungul liniei drepte de start/sosire, apoi între virajele 4 și 6 și între virajele 10 și 11, înainte de lunga linie dreaptă care duce spre virajul 14.

Între timp, sistemul „Overtake” este înlocuitorul direct pentru DRS, acționând ca un ajutor pentru performanță ce permite șoferului să reîncarce cu +0,5 MJ (Megajouli) suplimentari și să genereze un profil suplimentar de putere electrică.

Aceasta funcție poate fi implementată doar atunci când un șofer se află la mai puțin de o secundă de mașina din față în punctul de detecție, care în China se află în virajul 16, începutul liniei drepte de start/sosire, punctul de activare fiind puțin mai în jos pe pistă.

Punctul de detectare va fi cel mai probabil în ultimul viraj la majoritatea circuitelor, deoarece orice linie dreaptă lungă ulterioară este perfectă pentru ca piloții să maximizeze viteza mai mare pe care o obțin cu modul Depășire.

Cinci lucruri interesante despre Marele Premiu al Chinei

Configurația circuitului seamănă cu simbolul chinezesc pentru „shang”, care înseamnă „în sus”;

8 din ultimele 12 Mari Premii desfășurate la Shanghai au fost câștigate din primul rând al grilei de start;

Lewis Hamilton a câștigat cele mai multe Marele Premiu al Chinei, cu 6 victorii;

Ferrari și Mercedes au obținut cele mai multe clasări pe podium la Marele Premiu al Chinei, cu câte 13 podiumuri fiecare;

O victorie a lui Lando Norris în acest weekend l-ar egala cu Mario Andretti, Carlos Reutemann și Alan Jones, ocupând locul 25 în clasamentul all-time, cu 12 victorii.