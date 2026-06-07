Trump s-a ridicat și a plecat, în direct, din interviul la NBC News: „M-am săturat”

2 minute de citit Publicat la 20:47 07 Iun 2026 Modificat la 20:52 07 Iun 2026

Donald Trump a plecat s-a ridicat brusc și a plecat / sursă foto: captură video X

Donald Trump a avut un nou derapaj în timpul unui interviu acordat vineri jurnalistei Kristen Welker de la NBC News. Președintele american s-a ridicat brusc și a început să o jignească pe jurnalistă, fiind nemulțumit de întrebările adresate. „Ori ești coruptă, ori ești proastă”, a spus acesta.

În timpul interviului, difuzat duminică în emisiunea „Meet the Press”, Donald Trump a reluat afirmația falsă potrivit căreia alegerile prezidențiale din 2020 ar fi fost fraudate și a susținut că „acest lucru se întâmplă din nou acum” în California.

Fostul secretar american al Sănătății, Xavier Becerra (democrat), a avansat joi în alegerile generale din noiembrie pentru funcția de guvernator al Californiei.

Cu 73% dintre voturi numărate până duminică, Becerra conduce în fața republicanului Steve Hilton cu mai puțin de un punct procentual.

Hilton se află la peste 4,7 puncte procentuale în fața democratului Tom Steyer, însă Decision Desk HQ nu a anunțat încă oficial al doilea candidat calificat pentru etapa următoare.

Astfel, președintele american a reacționat, susținând că „trișează la alegeri”.

„Au trecut patru zile și nici măcar nu sunt pe aproape de a anunța rezultatele”, a spus Trump, în timpul interviului, referindu-se la procesul lent de numărare a voturilor din California. „Știți de ce fac asta? Pentru că trișează la alegeri”, a mai adăugat acesta, potrivit The Hill.

Ulterior, jurnalista l-a întrebat dacă are dovezi, iar în acel moment Donald Trump s-a enervat.

.@POTUS bodies @kwelkernbc on California's pathetic excuse for an election system:



"Do you think it's appropriate that they have an election and five days later they're nowhere close to picking a winner!? They're crooked — just like you're crooked." pic.twitter.com/a4gwNUm7gC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 7, 2026

Dialogul integral dintre Donald Trump și Kristen Welker

Kristen Welker (NBC News): „Aveți dovezi?”

Donald Trump: „Nu trebuie decât să mă uit. Crezi că este normal să aibă loc alegeri și, cinci zile mai târziu, să nu fie nici pe departe de a desemna un câștigător?”

Președintele a afirmat apoi că funcționarii electorali din California sunt „corupți”.

Donald Trump: „Sunt corupți, la fel cum ești și tu coruptă, presa ta e coruptă. Și emisiunea «Meet the Press» e coruptă”.

Kristen Welker: „Ca să fiu sinceră, eu nu sunt coruptă.”

Donald Trump: „Ori ești coruptă, ori ești proastă. Le faci jocul cu prostiile astea. Știi că aceste alegeri sunt trucate. Rețeaua ta știe că sunt trucate.”

A urmat apoi un schimb de replici între cei doi. Ulterior, jurnalista a încercat să schimbe subiectul și i-a adresat o întrebare despre procurorul general interimar Todd Blanche.

Trump a spus că Statele Unite ale Americii sunt „ca o țară din lumea a treia” când vine vorba de organizarea alegerilor.

Donald Trump: „Alegerile voastre sunt frauduloase, voi sunteți frauduloși și emisiunea «Meet the Press» este frauduloasă”, a continuat el. „La fel sunt și ABC, CBS și CNN. Sunteți o rețea frauduloasă și părtinitoare”.

În acel moment, președintele s-a enervat și s-a ridicat brusc în timpul interviului.

Donald Trump: „Îmi pare rău. Hai să terminăm aici, pentru că m-am săturat. Mulțumesc, dragă. Distracție plăcută”, a spus acesta, înainte de a-și scoate microfonul și de a-l arunca pe jos.

Kristen Welker: „Am venit tocmai până în Wisconsin pentru acest interviu...”

Trump i-a răspuns că i-a acordat „suficient timp”.

„O țară nu poate fi niciodată măreață cu o presă necinstită”, a mai adăugat Trump. După aceea, s-a ridicat și a plecat.

Momentul a fost distribuit pe contul oficial de X al Casei Albe.