Donald Trump i-a desființat pe liderii europeni, într-un interviu incendiar. ”Sunt slabi. Nu știu ce să facă”

Trump a vorbit luni la Casa Albă cu Dasha Burns de la POLITICO pentru un episod special al emisiunii The Conversation . POLITICO l-a numit marți pe Trump cea mai influentă figură care va modela politica europeană în anul următor, o recunoaștere acordată anterior unor lideri precum președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prim-ministrul italian Giorgia Meloni și prim-ministrul ungar Viktor Orbán.

În ultimele zile, capitalele europene au fost consternate după lansarea noii Strategii de Securitate Națională a lui Trump , un manifest extrem de provocator care plasează administrația Trump în opoziție cu establishmentul politic european principal și promite să „cultiveze rezistența” față de status quo-ul european în ceea ce privește imigrația și alte probleme volatile din punct de vedere politic.

În interviu, Trump a amplificat această viziune asupra lumii, descriind orașe precum Londra și Paris ca fiind afectate de povara migrației din Orientul Mijlociu și Africa. Fără o schimbare a politicii de frontieră, a spus Trump, unele state europene „nu vor mai fi țări viabile”.

Folosind un limbaj extrem de incendiar, Trump l-a numit în mod distinct pe primarul de stânga al Londrei, Sadiq Khan, fiul unor imigranți pakistanezi și primul primar musulman al orașului, drept un „dezastru”, și a dat vina pe imigrație pentru alegerea sa: „Este ales pentru că au venit atât de mulți oameni. Acum votează pentru el”.

Președintele Consiliului European, António Costa, a criticat luni administrația Trump pentru documentul privind securitatea națională și a îndemnat Casa Albă să respecte suveranitatea Europei și dreptul la autoguvernare.

„Aliații nu amenință să se amestece în viața democratică sau în alegerile politice interne ale acestor aliați”, a spus Costa. „Ei îi respectă.”

Într-o declarație acordată publicației POLITICO, Trump a încălcat aceste limite și a declarat că va continua să-și susțină candidații favoriți la alegerile europene, chiar cu riscul de a ofensa sensibilitățile locale.

„Aș susține”, a spus Trump. „Am susținut oameni, dar am susținut oameni pe care mulți europeni nu îi agreează. L-am susținut pe Viktor Orbán”, a declarat premierul ungar de extremă dreapta, Trump, pe care îl admiră pentru politicile sale de control al frontierelor.