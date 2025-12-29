Orașul care a crescut cu 80% taxele și impozitele înainte de Anul Nou. Valoarea impozabilă a locuințelor aproape s-a dublat

1 minut de citit Publicat la 22:55 29 Dec 2025 Modificat la 22:55 29 Dec 2025

Municipalitatea aproape a dublat taxele și impozitele locale. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2026 a fost crescut, luni, cu aproximativ 80% în orașul Deva printr-o hotărâre a Consiliului Local ce transpune prevederile din ordonanța de guvern prin care au fost actualizate bazele de impozitare, notează Agerpres.

Conform noii hotărâri, valoarea impozabilă a locuințelor crește de la 1.490,02 lei/mp la 2.677 lei/mp în anul 2026.

Cota de impozitare rămâne la 0,1% din valoarea impozabilă, la fel ca în anul 2025, iar pentru plata integrală a impozitelor până la 31 martie 2026 se va aplica o reducere de 10%.

Primarul municipiului Deva, Lucian Rus, a subliniat că a fost nevoie de recalcularea impozitelor și taxelor locale în conformitate cu noile baze de impozitare.

"Este un proiect dificil pe care îl avem de votat astăzi, dar trebuie să înțelegem că noi trebuie să ne supunem ordonanței de urgență a Guvernului.

Primar: Dacă nu creștem taxele și impozitele, bazele de impozitare se actualizează la valoarea maximă

În condițiile în care nu vom vota impozitele și taxele, precizarea foarte clară pe care o avem din partea Guvernului este că toate bazele de impozitare vor fi făcute la maxim.

De aceea, noi trebuie să profităm de acest lucru, astfel încât acum, cât avem o bază de impozitare mică și corectă pentru cetățenii municipiului Deva, să aplicăm această creștere de impozite și de taxe", a precizat el.

Edilul s-a plâns că sumele suplimentare nu vor rămâne la bugetul local pentru proiecte de investiții.

Agerpres notează că, în cadrul ședinței Consiliul Local, consilierii AUR s-au abținut de la votul asupra proiectului de hotărâre.

Ei au acuzat faptul că majorările de taxe și impozite vin în contextul în care salariile și pensiile publice nu au fost indexate.

Consilierii locali din Deva au mai stabilit, luni, majorări de 300% în cazul impozitului pentru trei terenuri și o clădire din municipiu, neîntreținute.