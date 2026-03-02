Marco Rubio spune că SUA au atacat Iranul „preventiv” după ce au aflat că Israelul urma să înceapă războiul

Foto: Profimedia Images

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că administrația Trump speră ca poporul iranian să poată răsturna regimul teocratic. Totuși, el a spus că obiectivul misiunii SUA a fost distrugerea capacității Iranului de a lansa rachete balistice și asigurarea faptului că nu poate deține o armă nucleară - „Am atacat preventiv după ce am aflat că Israelul va lansa propriile lovituri”.

Iranul a negat mereu că avea intenția de a construi arma nucleară, deși nivelurile la care îmbogățeau uraniu arătau că regimul teocratic încerca să se asigure în fața unei posibile operațiuni de schimbare de regim.

Rubio a vorbit cu jurnaliștii după ce i-a informat pe liderii Camerei Reprezentanților și ai Senatului, într-o discuție cu ușile închise, despre evoluțiile recente ale războiului din Iran.

SUA au atacat Iranul „preventiv” pentru a proteja forțele americane de represalii, după ce au aflat că Israelul urma să atace, le-a spus Marco Rubio reporterilor.

„A existat categoric o amenințare iminentă. Iar amenințarea iminentă era că știam că, dacă Iranul va fi atacat – și credeam că va fi atacat – noi vom fi ținta represaliilor. Și nu aveam de gând să stăm degeaba și să încasăm o lovitură înainte de a răspunde”.

„Știam că, dacă nu îi atacăm preventiv înainte ca ei să lanseze acele atacuri, am fi suferit pierderi mai mari”, a continuat șeful diplomației americane.