Melania Trump a prezidat Consiliul de Securitate al ONU. E prima dată în istorie când ședința e condusă de prima doamnă a SUA

Analiștii se îndoiesc că prezența Primei Doamne la ONU va schimba atitudinea administrației Trump față de ONU. Foto: Getty Images

Melania Trump a prezidat, luni, o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU pe tema educației și a copiilor prinși în conflicte din întreaga lume. A fost pentru prima dată când o Primă Doamnă în exercițiu a SUA a prezidat o astfel de reuniune, însă evenimentul fără precedent a fost eclipsat de operațiunile militare israeliano-americane împotriva Iranului. În discursul său, în deschiderea reuniunii, Melania Trump a transmis condoleanțe familiilor eroilor care și-au sacrificat viața pentru libertate și a spus că „speră” că, „în curând”, copiii din toată lumea se vor bucura de pace.

Biroul Primei Doamne a SUA a anunțat, în urmă cu câteva zile, înainte de operațiunea SUA din Iran, că va prezida luni, 2 martie, o reuniune a Consiliului ONU pe tema educaţiei şi a copiilor în conflicte. Un subiect important pentru Melania Trump, care a negociat cu Moscova pentru eliberarea copiilor ucraineni răpiţi de Rusia.

Vizita Melaniei Trump „este un semn al importanţei pe care Statele Unite o acordă Consiliului de Securitate şi subiectului” educaţiei, a declarat săptămâna trecută Stéphane Dujarric, purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU.

„Condoleanțele mele sincere familiilor care și-au pierdut eroii ce și-au sacrificat viața pentru libertate. Curajul și devotamentul lor vor fi întotdeauna amintite. Le transmit urări sincere de însănătoșire grabnică și fără complicații tuturor celor care au fost răniți. Sunteți în gândurile și rugăciunile mele în aceste momente dificile. SUA este alături de toți copiii din toată lumea. Sper că, în curând, pacea va fi a voastră”, a fost mesajul Primei Doamne a SUA în deschiderea reuniunii.

.@FLOTUS: "My heartfelt condolences to the families who have lost their heroes who sacrificed their lives for freedom. Their bravery and dedication will always be remembered. I extend my earnest wishes for a swift and smooth recovery to all those who have been injured. You are in… pic.twitter.com/zhma0AU5Eg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 2, 2026

Melania Trump a scris astfel istorie. Potrivit ONU, este pentru prima dată când soţia sau soţul unui preşedinte în exerciţiu din lume prezidează o astfel de reuniune.

Statele Unite vor prelua în martie preşedinţia rotativă a Consiliului de Securitate al ONU. Atât în primul său mandat, cât și în cel de-al doilea, Donald Trump a criticat Organizația Națiunilor Unite (ONU). Cel mai recent a declarat că ONU „are un potenţial mare”, dar „nu l-a realizat niciodată”. De asemenea, ambasadorul său la Naţiunile Unite, Mike Waltz, a atacat sâmbătă direct Consiliul de Securitate, incapabil să impună respectarea numeroaselor sale rezoluţii privind Iranul, în special programul său nuclear.

Analiștii se îndoiesc că prezența Primei Doamne la ONU va schimba atitudinea administrației Trump față de ONU. Aceasta „nu va face decât să accentueze contradicţiile inerente politicii americane în materie de război şi pace”, a declarat Daniel Forti, analist pentru International Crisis Group, pentru AFP.

„Este greu de imaginat că alţi membri vor lua în serios cuvintele americane despre copii, educaţie şi pace, în special după atacul asupra unei şcoli de fete din sudul Iranului”, care s-a soldat cu peste 100 de morţi, potrivit autorităţilor iraniene, a mai spus el.

Totodată, de un an Statele Unite s-au retras din UNESCO, organizaţia responsabilă de educaţie, ştiinţă şi cultură, şi au decis să nu mai colaboreze cu reprezentantul special al ONU pentru copiii în conflictele armate.

De asemenea, există analiști care speculează că inclusiv „Consiliul de pace”, fondat de președintele american s-a născut din dorința lui Donald Trump de a înlocui ONU cu un organism asupra căruia să aibă mai mult control.