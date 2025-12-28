Niște săteni au găsit un zăcământ de opal negru in tunelurile artizanale din Etiopia

Pe câmpurile împletite din nordul Etiopiei, sătenii din Wollo au descoperit un zăcământ bogat și natural de opal negru, la aproape 9.800 de metri deasupra nivelului mării. Tunelurile lor urmează un singur strat de argilă purtătoare de opal, care se întinde de-a lungul munților, scrie publicaţia earth.com.

Lore Kiefert, gemolog șef, lucrează la Laboratorul de pietre prețioase Gübelin (GGL), unde cercetările sale se concentrează pe originea pietrelor prețioase și pe caracterizarea avansată de laborator.

Echipa ei descrie un strat distinct de argilă purtătoare de opal, gros de aproximativ 60 de centimetri, care urmărește centura muntoasă pe mulți kilometri. Sătenii locali practică mineritul artizanal, o muncă minieră de familie săpată manual, prin tăierea de tuneluri de 15 până la 19 metri în versantul dealului.

Majoritatea bucăților de opal extrase din strat sunt noduli mici, cu diametrul de abia 2,5 cm, cu bucăți rare care se întind până la aproape 10 cm lungime.

Opale albe, cristaline și negre

Mineritul timpuriu din anii 1990 de la Mezezo a adus noduli de opal prețios portocaliu, opal transparent cu sclipiri de culoare strălucitoare, dar nu pietre negre. În 2008, minerii de lângă Wegel Tena, în Wollo, au descoperit opal alb și cristalin din roci vulcanice, studiat acum ca material etiopian.

Acel opal alb Wollo se comportă adesea ca hidrofan, un opal poros care absoarbe apa, permițând tratatorilor de pietre prețioase să experimenteze cu efecte de colorare.

Înainte de Stayish, cercetătorii au documentat un opal negru etiopian a cărui culoare provenea din minerale bogate în mangan, subliniind cât de rar era un material închis la culoare.

Tuneluri orizontale săpate în pantă

Odată ce găsesc un loc promițător, echipele sapă de-a lungul orizontului de argilă, trăgând găleată după găleată de piatră prin intrare. În interiorul acelor tuneluri, tavanul poate atârna deasupra pământului, iar minerii se bazează pe stâlpi din lemn și experiență, mai degrabă decât pe utilaje pentru susținere.

Mulți săteni cultivă pământul în timpul sezonului ploios, apoi petrec lunile secetoase sub pământ, sperând că pietrele le vor aduce bani pentru taxele școlare sau unelte.

Când apare o pată de culoare în perete, minerii trec la dălți mici și apă și scot opalul cu grijă.

Strat subțire de opal negru din argilă

Geologii observă opalul Stayish într-un strat, un singur strat de rocă care marchează granița dintre roca vulcanică și sedimentele argiloase unde sapă minerii.

Stratul se află între cenușa vulcanică și ignimbritul, rocă întărită provenită din curgerile de cenușă care se mișcau odinioară rapid, pe o regiune vastă.

Echipele de teren au urmărit acest strat de opal de-a lungul zonelor muntoase pe zeci și posibil sute de kilometri, dezvăluind o țintă geologică surprinzător de continuă.

Opalul negru etiopian este diferit

Pietrele Stayish prezintă o culoare naturală închisă, care seamănă cu materialul tratat, însă suprafețele rămân curate, fără a lăsa pete, gropi sau zgârieturi. Când este tăiată în secțiuni, culoarea neagră a corpului străbate toate piesele, uneori stratificată cu opal comun gri care mărginește petele de culoare.

Folosind fluorescența cu raze X, o metodă de măsurare a elementelor folosind raze X, cercetătorii au măsurat bariul de la nedetectabil până la 1.000 de părți per milion în aceste opale.

Spre deosebire de opalul alb hidrofan de la Wegel Tena, pietrele negre Stayish rareori absorb apa și sunt adesea considerate mai stabile în bijuteriile finite.

Opalul tratat și riscul de confuzie

Tratatorii profită de opalul etiopian, folosind fum, soluții acide de zahăr și coloranți pentru a transforma materialele ușoare în pietre care seamănă cu opalul negru.

Pietrele afumate lasă reziduuri negre în gropi și fracturi, în timp ce piesele tratate cu acid și zahăr pot prezenta o coajă subțire și întunecată peste opalul mai palid.

Pe măsură ce cererea de opal negru etiopian a crescut, o parte din pietrele disponibile sunt opal hidrofan afumat sau vopsit, mai degrabă decât materialul Stayish.

Cumpărătorii care doresc culoare solicită rapoarte de laborator, testează cum se comportă o piatră în apă și caută informații despre sursă și tratamente.

Provocările tăierii opalului negru

Acesta prezintă adesea fracturi ascuțite și pete neuniforme de culoare, așa că tăietorii studiază cu atenție fiecare piesă înainte de a decide cum să orienteze un cabochon.

Un cabochon este un tip de piatră prețioasă tăiată în care piatra este modelată și bine lustruită, cu un vârf convex, bombat și o bază plată sau ușor rotunjită. Șlefuirea agresivă poate declanșa crăpături, rețele de fisuri cauzate de stres, așa că frezele mențin discurile lente, folosesc apă și tolerează rate de rupere peste cele obișnuite.

Odată ce piatra ajunge la un inel sau pandantiv, proprietarii atenți evită schimbările de temperatură, căldura uscată și depozitarea în apropierea luminii, care poate tensiona opalul.

Deși opalul Stayish rezistă de obicei la apă, fundalul său prezintă uzură, așa că proprietarii preferă săpunul, apa călduță și o cârpă în loc de curățarea cu ultrasunete.

Remodelarea pieței de opal negru

Colecționarii se bazau odată pe Lightning Ridge din Australia pentru opalul negru, dar materialul Stayish oferă o a doua sursă în creștere, cu un aspect propriu.

Pe măsură ce se răspândește vestea, pietrele prețioase Stayish se vând încă la prețuri mai mici decât multe pietre negre australiene, în timp ce pietrele superioare care prezintă sclipiri multicolore strălucitoare impun prețuri de colecționar.

Bijutierii combină opalul negru etiopian cu aurul, aplecându-se spre pete de culoare și modele care diferă de sclipirile înguste observate în pietrele australiene.

Poveștile despre aceste pietre prețioase evidențiază originea, descriind opalul negru etiopian extras manual din tuneluri săpate de săteni în loc de cariere deschise.

Oportunitate locală, îngrijire pe termen lung

Descoperirea Stayish a adus bani și vizitatori în satele Wollo, însă câștigurile rămân inegale și depind de câteva descoperiri în fiecare sezon.

Geologii și oficialii care lucrează cu cooperative pot ajuta prin încurajarea proiectării unor tuneluri mai sigure, adăugarea de suporturi din lemn și crearea de canale care recompensează minerii.

Colecționarii și comercianții influențează condițiile atunci când pun întrebări detaliate despre origine, susțin lanțuri de aprovizionare transparente și favorizează partenerii care lucrează direct cu minerii din sate.

Acea fisură de opal negru de sub Wollo leagă acum tuneluri, laboratoare de pietre prețioase și rafturi de bijuterii în moduri pe care puțini săteni și le-au imaginat când au început să sape.