Prima victorie a Guvernului Bolojan: Deficitul bugetar după primele 11 luni a scăzut la 6,4% din PIB

Deficitul bugetar după primele 11 luni a scăzut la 6,4% din PIB. Foto: Guvernul României

Execuţia bugetului general consolidat s-a încheiat cu un deficit nominal de 121,77 miliarde de lei, respectiv 6,4% din PIB, după primele 11 luni ale acestui an, în scădere cu 0,74 puncte procentuale faţă de deficitul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului 2024, de 7,15% din PIB, a anunţat, luni, Ministerul Finanţelor. În septembrie, premierul Ilie Bolojan estimaă că deficitul bugetar nu va putea fi coborât în acest an sub 8% din PIB și că în 2026 ar urma să ajungă în jurul valorii de 6%.

Veniturile bugetului general au însumat 591,91 miliarde de lei, în creştere cu 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Exprimate ca pondere în PIB, veniturile totale au crescut cu 1,34%, evoluţie susţinută atât de veniturile curente, cât şi de fondurile europene.

Cheltuielile, în sumă de 713,68 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 9,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creştere cu 0,59 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, de la 36,93% din PIB la 37,52% din PIB. "Analizând evoluţia ponderii cheltuielilor bugetare în PIB, observăm că ritmul de creştere din anul curent s-a diminuat comparativ cu anul precedent, indicând o încetinire a expansiunii cheltuielilor publice raportate la nivelul PIB", precizează Ministerul Finanţelor.

Execuţia bugetului general consolidat pentru primele zece luni ale anului 2025 s-a încheiat cu un deficit de 108,87 miliarde lei, respectiv 5,72% din PIB.

Ţinta de deficit bugetar pentru întregul an este de 8,4% din PIB, respectiv 159,8 miliarde lei.

"În toamna acestui an, practic, suntem cu evaluările că nu vom putea coborî sub 8% până la finalul anului. Acestea sunt datele în momentul de față. Depinde de măsurile care se mai iau, depinde de ceea ce se întâmplă cu eșalonarea unor investiții. Dar timpul, nemaifiind foarte lung la dispoziție, anul acesta impactul măsurilor care au fost adoptate nu este relevant. Anul viitor ar trebui să coborâm cât mai aproape de 6% deficit, în așa fel încât să fim în situația în care cheltuielile de funcționare încep să nu crească cu mult mai mult decât veniturile'", declara Ilie Bolojan în 18 septembrie.

Este important ca deficitele să scadă, în așa fel încât datoriile României să nu mai crească, sublinia el.