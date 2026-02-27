Luxemburg și România, singurele țări cu mai mulți imigranți din alte state UE decât din afara UE

Ponderea imigranților proveniți din alte state membre UE a fost de 85,5% în Luxemburg și de 56% în România. Sursa colaj foto: Getty Images

În aproape toate statele membre ale Uniunii Europene numărul total de imigranți din afara UE a fost mai mare mai mare, în 2024, decât numărul de imigranți din alte state membre UE, singurele excepții fiind Luxemburg și România, arată datele publicate vineri de Eurostat, potrivit Agerpres.

Conform acestor date, în 2024, proporția de imigranți din alte state membre UE a fost de 85,5% în Luxemburg și de 56% în România.

La polul opus, cele mai mari proporții de imigranți din țări din afara UE au fost înregistrate în Cehia (87%), Italia (86,2%) și Spania (84,5%).

Potrivit Eurostat, 4,2 milioane de persoane au imigrat în UE din țări terțe în 2024. Această cifră nu include solicitanții de azil și/sau refugiații din Ucraina aflați sub protecție temporară în unele țări. În plus, 1,5 milioane de persoane au migrat între țările UE.

În total, în 2024, în UE au existat aproximativ 9,2 imigranți din țări terțe la 1.000 de locuitori.

Ținând cont de dimensiunea populației rezidente, Malta a înregistrat cea mai mare rată de imigrație din țările UE și din țările terțe în 2024 (60 de imigranți la 1.000 de locuitori), urmată de Cipru (42) și Luxemburg (38). România se situează abia pe locul 10 cu aproximativ 15 imigranți la 1.000 de locuitori.

La polul opus, Slovacia a înregistrat cea mai mică rată de imigrare, cu un imigrant la 1.000 de locuitori, urmată de Franța (6), Italia, Letonia, Bulgaria și Polonia (toate cu 8 imigranți la 1.000 de locuitori).