Un ghid turistic a fost arestat în Egipt după ce a desenat pe o piramidă veche de 4.000 de ani. Imagini cu schiţele

1 minut de citit Publicat la 22:10 27 Feb 2026 Modificat la 22:37 27 Feb 2026
Piramida lui Unas este o piramidă cu fețe netede construită în secolul 24 î.Hr. pentru faraonul egiptean Unas. Sursa colaj foto: Getty Images & X

Poliţia din Egipt a anunţat că a arestat un ghid turistic sub suspiciunea că a desenat pe o piramidă veche de 4.000 de ani, aflată lângă Cairo, în timp ce dădea explicaţii unui grup de turişti străini, informează vineri DPA, conform Agerpres. Bărbatul a fost prins în timp ce realiza cu creta o schiță a ceea ce părea a fi o diagramă. 

Într-o înregistrare publicată pe o reţea de socializare se pot vedea nişte desene schiţate, se pare, de ghidul turistic pe faţada exterioară a piramidei lui Unas, gest care a atras un val de critici în online şi acuzaţii de vandalizare a unui obiect antic.

Piramida lui Unas este o piramidă cu fețe netede construită în secolul al XXIV-lea î.Hr. pentru faraonul egiptean Unas, al nouălea și ultimul rege al dinastiei a V-a. Monumentul se află la Saqqara și este renumit pentru faptul că adăpostește primele "Texte ale Piramidelor" cunoscute, inscripții funerare menite să asigure protecția și nemurirea suveranului în viața de apoi. În videoclip, bărbatul care a făcut desenele este prins în flagrant şi interpelat.

Portalul de ştiri egiptean Egypt Today a relatat că desenele au fost făcute pe piramida Unas, din cadrul necropolei Saqqara din Giza.

Unas, piramidă din timpul celei de-a V-a dinastii egiptene, este primul exemplu de texte funerare cunoscute sub denumirea Textele Piramidelor.

Ghidul a fost arestat după ce un inspector local pentru antichităţi a depus o plângere la poliţie în care îl acuză de vandalizarea unui monument în timp ce explica unui grup de turişti, a spus Ministrul egiptean de Interne într-un comunicat publicat la începutul săptămânii.

La interogatoriu, ghidul a recunoscut fapta, se mai spune în comunicat.

Desenele au fost ulterior înlăturate de autorităţile din domeniu.

Dacă va fi condamnat, ghidul ar putea primi o pedeapsă cu închisoarea de cel puţin un an şi o amendă de până la 500.000 de lire egiptene. 

