Depăşirea limitei de viteză de peste 50 de kilometri pe oră a devenit infracţiune, într-o țară din UE: Șoferii pot ajunge la închisoare

Coloană de mașini pe o șosea din Franța. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Depăşirea limitei de viteză de peste 50 de kilometri pe oră în Franţa nu se mai pedepseşte doar cu o amendă, ci a devenit infracţiune, care poate duce chiar şi la închisoare, informează luni EFE, potrivit Agerpres.

Noua reglementare, publicată în Monitorul Oficial săptămâna trecută, prevede că cei care încalcă legea pot fi condamnaţi cu până la trei luni de închisoare şi o amendă de 3.750 de euro.

În plus, infracţiunea va fi consemnată în cazierul judiciar, cu potenţialele consecinţe pe care acest lucru le poate avea asupra vieţii civile.

Până în prezent, depăşirea limitei de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră se pedepsea cu amenzi de până la 1.500 de euro, pe lângă pierderea a şase puncte de pe permisul de conducere. Abia în caz de recidivă, contravenientul comitea o infracţiune.

Cu toate acestea, potrivit Delegaţiei Interministeriale pentru Siguranţa Rutieră, acest mecanism de sancţionare nu a fost „adaptat la gravitatea şi frecvenţa în creştere a infracţiunilor” şi, prin urmare, s-a decis înăsprirea lui.

În 2024, în Franţa au fost înregistrate 63.217 încălcări ale regulilor de viteză de peste 50 de kilometri pe oră, ceea ce reprezintă o creştere de 69% faţă de 2017, potrivit Departamentului pentru Siguranţă Rutieră.

Viteza excesivă este considerată a doua cauză a accidentelor rutiere mortale. În 2024, s-au înregistrat 3.190 de decese în ţară puse pe seama excesului de viteză.