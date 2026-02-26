Bolojan, despre banii din PNRR pentru reforma pensiilor magistraților: "Sper că vom recupera cea mai mare parte a lor”

Comisia Europeană va comunica până la jumătatea lunii martie dacă România a respectat acest jalon.Foto: Profimedia Images

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi după discuțiile de la Bruxelles cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că deși termenul pentru jalonul legat de reforma pensiilor speciale ale magistraților din PNRR a fost depășit, oficialii europeni au apreciat eforturile depuse de Guvern.

Prin urmare, Ilie Bolojan este încrezător că România nu va pierde toți banii, urmând să comunice Comisiei momentul în care legea va fi publicată în Monitorul Oficial.

De asemenea, Comisia Europeană va anunța până la jumătatea lunii martie dacă România a respectat acest jalon, a mai precizat premierul

“Avem în curs o cerere de plată de 2,6 miliarde de euro, pentru a cărei închidere trebuie să clarificăm două jaloane importante: este vorba despre jalonul care ține de pensiile pentru magistrați și pentru jalonul de decarbonizare.

În zilele următare urmează să fie promulgată Legea care reglementează reforma pensiilor magistraților, va fi publicată în Monitorul Oficial, moment în care vom comunica Comisiei îndeplinirea acestui jalon.

Este adevărat că am avut un termen de îndeplinire care era la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut. Comisia a apreciat eforturile mari pe care le-am făcut pentru a corecta această nedreptate, pentru a pune în practică acest angajament pe care și l-a asumat România și am încredere că după ce vom comunica toate docuemntele care țin de acest jalon vom primi un răspuns până la jumătatea lunii martie care sper să fie favorabil.

Când ai de îndeplinit un jalon dacă l-ai îndeplinit în totalitate primești întreaga sumă, dacă l-ai îndeplinit parțial proporțional cu gradul de îndeplinire poți să ai o corecție. Speranța mea e că vom recupera cea mai mare parte a acestor bani. Este totuși o sumă importantă”.

Întârzieri privind îndeplinirea jaloanelor din PNRR

Ilie Bolojan a subliniat că pentru a face absorbția banilor din PNRR, România trebuie să respecte jaloanele:

“Avem reforme de făcut, măsuri de luat. Avem întârzieri din anii trecuți pe care să le recuperăm în următoarele 6 luni de zile, astfel încât banii care trebuie eliberați să fie eliberați de Comisia Europeană, condiția fiind îndeplinirea acestor jaloane”.

Premierul a mai precizat că România va urmări anul acesta o țintă de deficit care să se apropie de 6% și “vom respecta angajamentele pentru a corecta traiectroia de deficit”.

Ilie Bolojan a vorbit și despre un vârf de investiții: “în principal datorită fondurilor europene prin programul PNRR care trebuie absorbite până la finalul lunii august. O componetă de 10 miliarde de euro, parte grant, parte împrumut. Va fi o presiune să menținem componenta de investiții mare care să asigure finalizarea acestor proircte”.

Premierul s-a întâlnit joi la Bruxelles cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta despre banii din PNRR.

Autoritățile române așteaptă un răspuns de la Comisia Europeană, dacă deblochează sau nu cei 231 de milioane de euro aferenți reformei pensiilor magistraților. De altfel, legea nu a fost promulgată încă de președintele Nicușor Dan pentru că motivarea judecătorilor CCR a fost dată abia joi.

Mecanismul pentru frontiera estică, lansat de Comisia Europeană, despre care a vorbit Ilie Bolojan la Bruxelles, este o platformă de finanțare dedicată regiunilor din estul Uniunii Europene, cu accent pe cele de la granița cu Ucraina, Belarus și Rusia.

Scopul său este să mobilizeze investiții publice și private în infrastructură, dezvoltare economică și proiecte de reziliență, oferind acces facil la credite și consultanță pentru autoritățile locale și companii.