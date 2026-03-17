Eurodeputatele însărcinate și cele proaspăt devenite mămici vor putea vota prin procură. Acordul la care au ajuns țările UE

Țările Uniunii Europene au convenit marți să modifice legislația europeană pentru a le permite eurodeputatelor să voteze prin procură în ultimele luni de sarcină și timp de șase luni după naștere.

„Nicio persoană aleasă nu ar trebui să fie pusă în situația de a alege între a-și reprezenta alegătorii și a avea copii”, a declarat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, pentru POLITICO, într-un comunicat. „Prin modernizarea regulilor noastre, susținem echitatea, egalitatea și un Parlament care reflectă cu adevărat oamenii pe care îi reprezintă”.

Eurodeputații militează de ani buni pentru schimbarea regulilor care prevăd că trebuie să fie prezenți fizic pentru a vota în Parlamentul European, indiferent de stadiul sarcinii sau de cât de recent au devenit părinți. Într-un interviu acordat POLITICO în 2023, eurodeputata olandeză Lara Wolters a spus că aceste reguli transmit „un semnal prost, mai ales pentru femeile tinere”.

Miniștrii pentru afaceri europene, reuniți marți în cadrul Consiliului Afaceri Generale, au votat în favoarea unui plan care le-ar permite eurodeputaților să își exprime votul prin procură în ultimele trei luni de sarcină și în primele șase luni după naștere.

Un diplomat european de rang înalt a declarat pentru POLITICO că, în continuare, Consiliul va trebui să transmită textul către Parlamentul European pentru aprobarea oficială, după care acesta va reveni la Consiliu pentru adoptarea finală. Ulterior, propunerea va trebui ratificată de statele membre ale UE înainte de a putea intra în vigoare.

Planul „reprezintă un pas pozitiv pentru reprezentarea democratică”, a spus diplomatul, și îi va ajuta pe eurodeputați „să își concilieze viața privată cu cea profesională și să asigure o reprezentare incluzivă”.

Uniunea Europeană își propune să implementeze această măsură până la următoarele alegeri pentru Parlamentul European, programate în 2029, potrivit ediției de marți a POLITICO Brussels Playbook.

Metsola a scris pe rețelele sociale: „Nu am ajuns încă acolo, dar transformăm acest angajament în realitate”.