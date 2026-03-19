Nicușor Dan se întâlnește cu Mark Rutte, la sediul NATO. Discuția are loc înaintea summitului de criză de la Bruxelles

Anterior reuniunii Consiliului European, președintele Nicușor Dan se va întâlni, joi dimineața, cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței Nord-Atlantice.

„Agenda discuțiilor va include evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO. Președintele României va evidenția importanța relației transatlantice, reconfirmând rolul țării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea și securitatea regională”, a transmis Administrația Prezidențială.

De asemenea, șeful statului va sublinia că „România își respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare și va evidenția asistența multidimensională pentru Ucraina”.

Totodată, potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizați de acțiunile hibride ale Rusiei.

Întrevederea între Nicușor Dan și Mark Rutte vine într-un moment dificil pentru NATO. Ezitările și chiar refuzurile statelor din NATO de a ajuta SUA în războiul din Iran l-au înfuriat pe Donald Trump, care și-a avertizat aliații că au făcut astfel „o greșeală prostească”. Președintele american a declarat apoi că SUA ar trebui să își reanalizeze apartenența la NATO: „Este cu siguranță ceva la care ar trebui să ne gândim”.