Nicușor Dan se întâlnește cu Mark Rutte, la sediul NATO. Discuția are loc înaintea summitului de criză de la Bruxelles

Programul președintelui Nicușor Dan la BruxellesPublicat acum 15 ore si 41 minute
Președintele Nicușor Dan va avea, joi, o întrevedere cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la finalul căreia cei doi vor susține o conferință de presă comună. De la sediul NATO, șeful statului va merge apoi la reuniunea Consiliului European.
Programul președintelui joi, 19 martie:
- 09:45 (Ora României) – Întrevedere cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte
Sediul NATO - Bruxelles, Regatul Belgiei
- Fotografie oficială
- Convorbiri oficiale
- Conferință de presă comună
- 11:00 (Ora României) – Participare la reuniunea Consiliului European
Clădirea Europa – Bruxelles, Regatul Belgiei
Președintele Nicușor Dan se va întâlni cu Secretarul General NATO înainte de reuniunea Consiliulu EuropeanPublicat acum 15 ore si 43 minute
Anterior reuniunii Consiliului European, președintele Nicușor Dan se va întâlni, joi dimineața, cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței Nord-Atlantice.
„Agenda discuțiilor va include evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO. Președintele României va evidenția importanța relației transatlantice, reconfirmând rolul țării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea și securitatea regională”, a transmis Administrația Prezidențială.
De asemenea, șeful statului va sublinia că „România își respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare și va evidenția asistența multidimensională pentru Ucraina”.
Totodată, potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizați de acțiunile hibride ale Rusiei.
Întrevederea între Nicușor Dan și Mark Rutte vine într-un moment dificil pentru NATO. Ezitările și chiar refuzurile statelor din NATO de a ajuta SUA în războiul din Iran l-au înfuriat pe Donald Trump, care și-a avertizat aliații că au făcut astfel „o greșeală prostească”. Președintele american a declarat apoi că SUA ar trebui să își reanalizeze apartenența la NATO: „Este cu siguranță ceva la care ar trebui să ne gândim”.
Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea Consiliului European de la BruxellesPublicat acum 15 ore si 54 minute
Președintele Nicușor Dan va participa, joi și vineri (19-20 martie 2026), la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins, care se vor desfășura la Bruxelles, a anunțat Administrația Prezidențială.
Liderii europeni vor discuta despre „consolidarea competitivității economice a UE, conflictul din Orientul Mijlociu și implicațiile sale, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum și măsurile necesare pentru întărirea securității și apărării Uniunii Europene”.
De asemenea, liderii UE vor avea o discuție și cu Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, „pe tema situației geopolitice și a multilateralismului”.
Prețurile mari la energie, pe masa liderilor UE
Administrația Prezidențială a transmis, într-un comunicat de presă, că pentru România prioritatea este reducerea prețurilor ridicate la energie, după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.
„În privința creșterii competitivității economice a Uniunii și a consolidării pieței unice europene, care reprezintă tema principală, discuțiile vor avansa prin transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete și termene ambițioase.
Pentru România, prioritară este găsirea soluțiilor urgente pentru reducerea prețurilor ridicate la energie, care afectează atât cetățenii, cât și industria. Este nevoie, totodată, de o strategie pe termen lung care să includă dezvoltarea proiectelor de interconectivitate energetică în Europa și utilizarea resurselor indigene de energie curată. România susține accesul sigur la resurse, diversificarea parteneriatelor și evitarea pozițiilor dominante, pentru a proteja competitivitatea și securitatea economică a UE.
În același timp, situația din Orientul Mijlociu și problematica prețurilor crescute la energie vor fi puncte importante pe agenda discuțiilor. Liderii europeni vor discuta despre modalitățile prin care Uniunea Europeană poate contribui la reducerea tensiunilor și la stabilizarea situației”, se arată în comunicatul citat.
Astfel, Nicușor Dan va sublinia, în fața liderilor UE, că este „cetățenii europeni, inclusiv cei români aflați în regiune, să fie protejați, iar efectele acestui conflict asupra economiei globale, asupra inflației, prețurilor la energie și fluxurilor comerciale să fie limitate”.
Pe agenda discuțiilor se vor afla și situația din Gaza.
Nicușor Dan va cere menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei
Un alt subiect al reuniunii de la Bruxelles îl reprezintă continuarea sprijinului pentru Ucraina.
„Liderii europeni vor discuta inclusiv despre posibilitățile de deblocare a primei tranșe de plăți din sprijinul financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, convenit în decembrie 2025. De asemenea, Președintele Nicușor Dan va insista pentru menținerea presiunii asupra Rusiei, prin intermediul sancțiunilor, având în vedere efectele deja vizibile ale acestora”, potrivit comunicatului citat.
În ceea ce privește securitatea și apărarea, este necesară o mai bună coordonare a investițiilor în industria europeană de apărare, precum și îmbunătățirea mobilității militare, a transmis Administrația Prezidențială.
„În acest sens, România susține ferm promovarea proiectelor care vizează întărirea securității pe flancul Estic al Europei, în complementaritate cu NATO. Consolidarea acestor capacități este esențială pentru a răspunde provocărilor actuale și pentru a asigura protecția cetățenilor europeni”, se arată în comunicatul citat.
În ceea ce privește, viitorul cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene 2028-2034, „Președintele României va sublinia importanța unei finanțări adecvate pentru a susține obiectivele naționale și europene, în special în ceea ce privește competitivitatea economică”.