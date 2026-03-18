Carne pentru metale rare: După acordurile cu Mercosur și India, von der Leyen merge în Australia pentru noi schimburi comerciale

2 minute de citit Publicat la 13:32 18 Mar 2026 Modificat la 14:03 18 Mar 2026

Un acord cu Australia ar avea, de asemenea, o greutate geopolitică într-o regiune în care rivalitatea cu China se intensifică. Foto: Profimedia Images

Comisia Europeană a anunțat miercuri că Ursula von der Leyen va călători în Australia săptămâna viitoare, în timp ce negociatorii de la Bruxelles și Canberra intră în ultima fază a negocierilor privind un nou acord de liber schimb, potrivit Euronews.

Agricultura a fost un punct cheie de conflict între cele două părți. Discuții au eșuat în 2023, după ce Canberra a acuzat Bruxelles-ul că nu a oferit un acces suficient pe piață pentru exporturile sale de carne. Însă tensiunile comerciale globale au reînviat negocierile anul trecut, după ce SUA au introdus tarife vamale drastice asupra partenerilor din întreaga lume.

Von der Leyen va vizita Sydney și Canberra între 23 și 25 martie „pentru a consolida legăturile UE cu un partener de încredere, cu aceleași idei, în regiunea indo-pacifică, vitală din punct de vedere strategic”, a declarat Comisia.

De la schimbarea comercială a Washingtonului, UE s-a întrecut în căutarea diversificării partenerilor, Comisia menționând că 83% din comerțul UE are loc cu țări din afara SUA.

Un acord major de liber schimb a fost încheiat cu India în ianuarie, menit să aprofundeze atât legăturile economice, cât și cele strategice.

Un acord cu Australia ar avea, de asemenea, o greutate geopolitică într-o regiune în care rivalitatea cu China se intensifică.

„Suntem în ultima fază către încheierea unui nou Acord de liber schimb UE-Australia”, a scris von der Leyen într-o scrisoare trimisă luni liderilor UE înaintea unui summit al UE, adăugând că acesta va „consolida prezența Europei într-una dintre cele mai dinamice regiuni economice din lume”.

Discuții au eșuat în 2023, când UE a oferit o cotă de 30.000 de tone pentru carnea de vită, mai puțin decât solicitarea Canberrei de 40.000 de tone.

În urma încheierii controversate a acordului comercial Mercosur, Comisia a rămas precaută în ceea ce privește impactul asupra agriculturii. Cu toate acestea, un oficial al UE a declarat că blocul comunitar ar putea deschide și mai multă piață pentru carnea australiană în schimbul unui acces mai bun la materii prime critice.

În scrisoarea sa, von der Leyen a declarat că „eliminarea barierelor comerciale” ar facilita accesul „la materii prime critice - cum ar fi litiul, cobaltul, elementele de pământuri rare și hidrogenul” în Australia.

Acordul ar marca o altă victorie pentru UE după acordurile din ultimele luni cu India, Mexic, Elveția și Indonezia.

„Lumea vrea să facă comerț cu Europa”, a declarat von der Leyen într-un discurs adresat ambasadorilor UE pe 9 martie, „rețeaua noastră comercială nu s-a extins niciodată atât de rapid”.

De asemenea, ea a subliniat negocierile în curs cu Filipine, Thailanda, Malaezia, Emiratele Arabe Unite și cinci țări din Africa de Est și de Sud.