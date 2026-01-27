India și Uniunea Europeană anunță că au încheiat „mama tuturor acordurilor”. Von der Leyen: „Este doar începutul”

Se estimează că acest acord va dubla exporturile de bunuri ale UE către India până în 2032. Foto: X/Ursula von der Leyen

India și Uniunea Europeană au anunțat că au ajuns la un acord de liber schimb „istoric, ambițios și de o importanță comercială majoră”. Este cel mai mare acord de acest tip încheiat vreodată de ambele părți și a fost numit „mama tuturor acordurilor”. Acordul, care vizează nu mai puțin de 2 miliarde de oameni, a fost încheiat după aproape două decenii de negocieri și va consolida legăturile economice și politice dintre a doua și a patra cea mai mare economie a lumii, în contextul în care SUA au schimbat regulile comerciale și impun tarife din ce în ce mai mari aliaților săi.

Într-un comunicat de presă, Comisia Europeană precizează că acest acord vine într-un „context marcat de creșterea tensiunilor geopolitice și de provocări economice globale” și evidențiază un angajament comun pentru „pentru deschiderea economică și pentru un comerț bazat pe reguli”.

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe X că UE și India au făcut istorie astăzi. „Am încheiat mama tuturor acordurilor. Am creat o zonă de liber schimb de două miliarde de persoane, iar ambele părți vor beneficia. Este doar începutul”, a scris președinta CE pe rețeaua socială.

Europe and India are making history today.



We have concluded the mother of all deals.



We have created a free trade zone of two billion people, with both sides set to benefit.



This is only the beginning.



We will grow our strategic relationship to be even stronger. pic.twitter.com/C7L1kQQEtr — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 27, 2026

Acordul este unul dintre cele mai mari angajamente bilaterale în domeniul comerțului, scrie Associated Press. Momentul este semnificativ, întrucât Washingtonul vizează atât India, cât și UE cu tarife de import ridicate.

„Acest acord va aduce oportunități majore pentru oamenii din India și Europa. El reprezintă 25% din PIB-ul global și o treime din comerțul mondial”, a spus Modi, la o conferință pe tema energiei.

Uniunea Europeană și India realizează deja schimburi comerciale de bunuri și servicii în valoare de peste 180 de miliarde de euro pe an, susținând aproape 800.000 de locuri de muncă în UE. Se estimează că acest acord va dubla exporturile de bunuri ale UE către India până în 2032, prin eliminarea sau reducerea tarifelor pentru 96,6% din valoarea exporturilor de bunuri ale UE către India. Per ansamblu, reducerile tarifare vor genera economii de aproximativ 4 miliarde de euro pe an la taxele vamale aplicate produselor europene.

Ce prevede Acordul

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, acesta este cel mai ambițios acord de deschidere comercială pe care India l-a acordat vreodată unui partener comercial. El va oferi un avantaj competitiv semnificativ sectoarelor industriale și agroalimentare-cheie ale UE, acordând companiilor acces privilegiat la cea mai populată țară din lume.

India va acorda Uniunii Europene reduceri tarifare pe care niciun alt partener comercial nu le-a primit, potrivit Comisiei Europene. De exemplu, tarifele pentru autoturisme vor scădea treptat de la 110% până la niveluri de doar 10%, iar pentru piesele auto vor fi eliminate complet după o perioadă de cinci până la zece ani. De asemenea, tarifele de până la 44% pentru utilaje, 22% pentru produse chimice și 11% pentru produse farmaceutice vor fi în mare parte eliminate.

Acordul elimină sau reduce tarifele adesea prohibitive (în medie de peste 36%) aplicate exporturilor agroalimentare ale UE. De exemplu, tarifele indiene pentru vinuri vor fi reduse de la 150% la 75% la intrarea în vigoare a acordului și, ulterior, până la niveluri de doar 20%; tarifele pentru uleiul de măsline vor scădea de la 45% la 0% în decurs de cinci ani, iar produsele agricole procesate, precum pâinea și produsele de cofetărie, vor beneficia de eliminarea tarifelor de până la 50%.

Produse precum carnea de vită, carnea de pasăre, orezul și zahărul sunt excluse de la liberalizare în cadrul acordului, a precizat CE. „Toate importurile din India vor trebui să respecte în continuare normele stricte ale UE privind sănătatea și siguranța alimentară”, se arată în comunicatul citat.

Acordul va oferi companiilor din UE acces privilegiat la piața serviciilor din India, inclusiv în sectoare-cheie precum serviciile financiare și transportul maritim. Acesta conține cele mai ambițioase angajamente asumate vreodată de India în domeniul serviciilor financiare într-un acord comercial, depășind concesiile acordate altor parteneri.

Acordul asigură un nivel ridicat de protecție și de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv drepturi de autor, mărci comerciale, desene și modele, secrete comerciale și drepturi asupra soiurilor de plante. El se bazează pe tratatele internaționale existente în domeniu și apropie legislațiile UE și Indiei privind proprietatea intelectuală, facilitând astfel comerțul și investițiile pentru întreprinderile care depind de aceste drepturi.

Tarifele SUA obligă aliații să caute parteneriate alternative

Acordul vine într-un context în care Washingtonul impune tarife ridicate atât Indiei, cât și Uniunii Europene, perturbând fluxurile comerciale existente și determinând marile economii să caute parteneriate alternative.

Modi urma să se întâlnească mai târziu marți cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a anunța oficial acordul în mod comun.

India și-a intensificat eforturile de diversificare a destinațiilor de export, ca parte a unei strategii mai ample menite să compenseze impactul tarifelor mai mari impuse de Statele Unite.

Aceste tarife includ o taxă suplimentară de 25% aplicată bunurilor indiene, ca urmare a achizițiilor continue de petrol rusesc la preț redus, ceea ce duce la un nivel total al tarifelor impuse de Statele Unite aliatului lor până la 50%.

Acordul oferă Uniunii Europene un acces extins la una dintre economiile majore cu cea mai rapidă creștere din lume, ajutând exportatorii și investitorii europeni să își reducă dependența de piețe mai volatile.

Comerțul bilateral dintre India și UE s-a ridicat la 136,5 miliarde de dolari în perioada 2024–2025. Cele două părți speră să crească această valoare la aproximativ 200 de miliarde de dolari până în 2030, au declarat oficiali ai Ministerului Comerțului din India.

„În cele din urmă, acordul vizează crearea unui coridor comercial stabil între două piețe majore, într-un moment în care sistemul comercial global se fragmentează”, a declarat analistul indian în comerț Ajay Srivastava.

Uniunea Europeană este încă zguduită de abordarea agresivă a aliatului său de odinioară de peste Atlantic. În cadrul blocului format din 27 de state există un sentiment larg răspândit de trădare față de ofensiva președintelui american Donald Trump — caracterizată prin creșterea tarifelor, sprijinirea partidelor de extremă dreaptă și atitudinea beligerantă privind Groenlanda.

Bruxelles-ul și-a accelerat deschiderea către piețele din întreaga lume: în ultimul an, von der Leyen a semnat acorduri cu Japonia, Indonezia, Mexic și America de Sud, sub sloganul „autonomie strategică”, care, în practică, seamănă cu o decuplare de Statele Unite, percepute de majoritatea liderilor europeni drept imprevizibile.

Ce urmează

Din partea Uniunii Europene, proiectele de texte negociate vor fi publicate în curând. Acestea vor fi supuse unei revizuiri juridice și vor fi traduse în toate limbile oficiale ale UE. Comisia va înainta apoi Consiliului propunerea sa pentru semnarea și încheierea acordului. Odată adoptat de Consiliu, UE și India vor putea semna acordurile.

După semnare, acordul va necesita consimțământul Parlamentului European și decizia Consiliului privind încheierea sa pentru a putea intra în vigoare. După ce India va ratifica, de asemenea, acordul, acesta va putea intra în vigoare.