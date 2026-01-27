Europa ar avea nevoie de un trilion de dolari pentru a înlocui armele și trupele americane și pentru a se putea apăra singură

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Războiul lui Vladimir Putin din Ucraina și atacurile lui Donald Trump asupra Europei, inclusiv încercarea sa de a cuceri Groenlanda, îi obligă pe liderii de pe continent să își intensifice eforturile pentru ca blocul să devină autosuficient în materie de apărare. În unele domenii, acest lucru se întâmplă surprinzător de repede, în timp ce în altele, ar putea dura ani până când capacitățile americane vor putea fi înlocuite, scrie The Moscow Times, citând diverse surse.

Institutul Internațional pentru Studii Strategice estimează că posibilul cost al înlocuirii armelor și trupelor americane din Europa se va ridica la aproximativ 1 trilion de dolari.

Regiunea are lacune semnificative într-o serie de domenii, inclusiv avioane de vânătoare stealth, rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de apărare aeriană, precum și recunoaștere prin satelit.

Cu toate acestea, în altele, Europa face mai mult și mai rapid decât SUA, potrivit The Wall Street Journal: acestea includ nave de război, submarine, obuze de artilerie, obuziere, tancuri și unele vehicule blindate.

De exemplu, compania germană Rheinmetall, cea mai mare companie de apărare din Europa, a construit sau construiește, în prezent, 16 fabrici de la începutul războiului din Ucraina.

Producția sa anuală de proiectile de 155 mm, pe care Europa nu a putut să le furnizeze Ucrainei de peste un an, va ajunge în curând la 1,5 milioane - mai mult decât întreaga producție a SUA. Startup-uri de dezvoltare a dronelor au apărut în multe țări, în parte datorită unui aflux de capital de risc și accelerării eforturilor agențiilor responsabile de achiziționarea de arme.

La sfârșitul anului 2024, Twentyfour Industries, o companie germană fondată la acea vreme, nu dezvoltase nicio dronă - dar acum vinde drone armatelor europene. Estonia a devenit un lider mondial pe piața dronelor terestre.

Dacă americanii „încep să-și reducă prezența pe continentul european... cu siguranță trebuie să planificăm cum să construim ceea ce s-ar putea numi un pilon european al NATO”, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, la Forumul Economic Mondial de la Davos. Anterior, el propusese și formarea unei armate europene de 100.000 de soldați și a unui Consiliu European de Securitate.

„Terapie de șoc”

„Rubiconul a fost trecut. Aceasta este o terapie de șoc. Europa nu se mai poate întoarce la cum era înainte”, a declarat un diplomat dintr-o țară est-europeană a UE pentru Politico după întâlnirea liderilor UE de joia trecută de la Bruxelles.

Aceasta a avut loc a doua zi după discursul lui Trump de la Davos, unde acesta a cerut din nou să-i fie dată Groenlanda. Deși a fost evitată o confruntare, „nimeni nu mai poate avea încredere în el”, a explicat diplomatul de rang înalt . Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat, după întâlnire: „Știm că trebuie să acționăm ca o Europă independentă”.

În sectorul apărării, asta înseamnă, în special, că Europa trebuie să găsească un înlocuitor pentru activele strategice precum comunicațiile și informațiile prin satelit, de care depinde în mare măsură de Statele Unite.

Rheinmetall și producătorul de sateliți OHB sunt în discuții pentru a participa împreună la o licitație pentru crearea „Starlink pentru Bundeswehr” – un echivalent al sistemului de comunicații prin satelit al lui Elon Musk.

Acest proiect va asigura comunicațiile pentru forțele armate germane, relatează Financial Times , citând trei persoane familiarizate cu situația.

Alte țări europene încearcă, de asemenea, să își sporească capacitățile spațiale. Franța furnizează deja Ucrainei două treimi din datele sale de recunoaștere prin satelit, a anunțat, recent, Emmanuel Macron. Regatul Unit, care anterior se baza pe SUA, și-a creat recent propria constelație de sateliți militari.

Mai multe proiecte vizează producerea de rachete cu o rază de acțiune de peste 1.600 km, scrie WSJ, deoarece Europa nu are propriile rachete cu rază lungă de acțiune.

De asemenea, îi lipsesc echivalentele rachetelor Patriot de care Ucraina are atâta nevoie, sau ale avionului de vânătoare stealth F-35. Matthew Saville, directorul Institutului Regal al Serviciilor Unite pentru Studii de Apărare și Securitate, a declarat pentru ziar: