Avertizare imediată de la ANM: Cod portocaliu de furtuni şi grindină în două judeţe. Lista localităţilor afectate

<1 minut de citit Publicat la 13:21 10 Iun 2026 Modificat la 13:34 10 Iun 2026

Codul portocaliu este valabil până la ora 14:00. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri după-amiaza o avertizare nowcasting de vreme severă. Potrivit meteorologilor, sunt vizate unele zone din Tulcea şi Constanţa de un cod portocaliu de furtuni şi grindină.

Cod portocaliu de furtuni şi grindină în Tulcea şi Constanţa

Atenţionarea meteorologică a intrat în vigoare la ora 13:00 şi este valabilă până la ora 14:00, iar zonele afectate sunt următoarele.

Saraiu, aflată în județul Constanta;

Baia, Topolog, Cerna, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Dorobanțu, Beidaud, Horia, Valea Teilor, Hamcearca, situate în judeţul Tulcea.

Conform ANM, în intervalul menţionat se vor înregistra averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale 50...65), grindină (2...4) cm.

Cod galben de vreme severă în Covasna şi Harghita

Începând cu ora 13:25 și până la ora 15:00, este în vigoare un cod galben de vijelii și grindină pentru mai multe localități din județele Covasna şi Harghita.

județul Covasna: Brețcu, Ojdula, Lemnia, Poian, Mereni, Estelnic;

județul Harghita: Lunca de Jos, Ciucsângeorgiu, Frumoasa, Lunca de Sus, Plăieșii de Jos, Mihăileni;

"Se vor semnala, local, averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, grindină de mici dimensiuni (1-2 cm), descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 40...50 km/h)", s-a transmis pe meteoromania.ro.