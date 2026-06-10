Președintele CJ Cluj acuză conducerea PNL că împiedică formarea unui nou guvern: "Interesul național nu înseamnă blocaj”

Alin Tișe susține că România are nevoie de responsabilitate și de o soluție guvernamentală rapidă. FOTO: Agerpres

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, lansează critici la adresa conducerii PNL, acuzând-o că blochează formarea unui guvern proeuropean și că privilegiază calculele politice în detrimentul stabilității economice a României.

"Președintele a desemnat un premier pentru construirea unui guvern proeuropean. În loc să participe la soluție, PNL repetă obsesiv aceeași placă: „PSD și AUR să guverneze!”, „PSD și AUR au produs criza!”, „PSD și AUR sunt responsabili!”.

Și o repetă. Și iar o repetă. Și iar, și iar, și iar…, o spun la nesfârșit. Am înțeles că această criză a fost produsă de PSD și AUR. Am înțeles că PNL vrea opoziție. Am înțeles!

Dar, nu înțeleg ce are PNL împotriva stabilității și a unui posibil guvern proeuropean dorit de președintele Nicușor Dan. Ce are PNL cu asta?", a scris pe Facebook președintele Consiliului Județean Cluj.

Alin Tișe susține că, în contextul unor dezechilibre economice și al presiunii asupra mediului de afaceri, România are nevoie de responsabilitate și de o soluție guvernamentală rapidă, nu de blocaje politice.

"În cazul în care PNL persistă pe această linie și uită de interesul național în favoarea interesului politic, cine credeți că va avea de suferit? Toată țara, în mod evident, dar în principal antreprenorii, oamenii activi care aduc plusvaloare, dreapta productivă, tocmai electoratul de bază și fidel al PNL - atât cât a mai rămas.

În tot acest timp, România se confruntă cu dezechilibre economice grave, cursul valutar este sub presiune, mediul de afaceri este sufocat, iar oamenii așteaptă stabilitate. Cu toate acestea, un partid care se revendică drept proeuropean împinge discursul exact către forțele pe care pretinde că le combate.

Invocarea permanentă a trecutului și a conflictelor politice cu PSD - cei cu care PNL s-a îmbrățișat la guvernare pentru a avea un prim-ministru în condițiile unui scor electoral de doar 13% - nu plătește salarii, nu salvează firme și nu atrage investiții. România are nevoie de responsabilitate, nu de refrene politice", a mai precizat Alin Tișe.

El susține că PNL trebuie să aleagă: fie participă la construirea unei soluții pentru România, fie rămâne captiv într-un joc politic care costă tot mai scump întreaga țară:

"Interesul național nu înseamnă blocaj. Nu înseamnă calcule de partid împinse la extrem. Înseamnă măsură. Nu înseamnă repetarea unor lozinci până când țara ajunge la limită.

PNL trebuie să aleagă: participă la construirea unei soluții pentru România, sau rămâne captiv într-un joc politic care costă tot mai scump întreaga țară. Și asta pentru un presupus câștig electoral, despre care unii cred că va veni.

STOP, fraților din PNL! Ajunge!

PNL este un partid național-conservator și nu poate afirma că își dorește alt tip de guvern decât unul proeuropean. Doar dacă își reneagă propria identitate. Cu sau fără PNL, acesta este interesul național. România nu mai are timp pentru orgolii și țâfnă. Are nevoie de un guvern proeuropean".