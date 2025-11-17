Nicușor Dan demontează strategia USR: „Le-am spus la congresul PNL că vor avea în mine un partener”

1 minut de citit Publicat la 10:43 17 Noi 2025 Modificat la 10:43 17 Noi 2025

Președintele României Nicușor Dan. Foto: Administrația Preizdențială

Într-un interviu recent, Nicuşor Dan a explicat că apariţia pozei sale folosite de USR în campania pentru Bucureşti nu este sprijin, nu este endorsement. Mesajul folosit de USR - „Veţi avea în mine un partener” - fusese deja rostit de Dan la congresul PNL în vară, a precizat chiar președintele.

Dan recunoaşte totodată că pentru funcţia de primar general există un pericol real reprezentat de Anca Alexandrescu. Fără să dea nume Nicușor Dan s-a referit și la presupusa relaţie a lui Daniel Băluţă cu industria imobiliară: „Politica imobiliară trebuie să fie transparentă, iar mafia imobiliară trebuie limitată”.

Deşi refuză să nominalizeze cum s-au comportat doi primari de sector - Ciprian Ciucu (PNL, Sector 6) şi Daniel Băluţă (PSD, Sector 4) - în relaţie cu „speculatorii imobiliari”, cei doi fiind candidaţi la Primăria Capitalei, Dan spune că „Constituţia îmi interzice să spun cum s-au comportat”, făcând din nou trimitere la relația cu anumite clanuri.

„E o cursă în patru” pentru Primăria Capitalei, spune Nicuşor Dan, făcând referire la cei trei sus-menţionaţi plus Anca Alexandrescu. Şi deşi spune că nu va favoriza oficial niciun candidat, recunoaşte că „am un favorit pe care voi pune ştampila în cabina de vot”.

Ce a spus Ludovic Orban despre campania USR

Ludovic Orban, în calitate de consilier prezidenţial, a declarat că USR şi-ar folosi abuziv imaginea lui Nicuşor Dan în campania pentru Primăria Capitalei: «Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui… până la urmă o să ajungă să îi enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan» .

De asemenea, a precizat că preşedintele „nu este implicat în campania pentru Primăria Capitalei” şi că „decizia este a bucureştenilor şi urmează să hotărască”.