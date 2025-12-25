Antena 3 CNN Actualitate O nouă fotografie spectaculoasă cu „Pomul Cosmic de Crăciun”, publicată de NASA. „E la 2.500 de ani lumină de noi”

O nouă fotografie spectaculoasă cu „Pomul Cosmic de Crăciun”, publicată de NASA. „E la 2.500 de ani lumină de noi”

M.L.
1 minut de citit Publicat la 01:00 25 Dec 2025 Modificat la 01:05 25 Dec 2025
„Pom cosmic de Crăciun” fotografiat de NASA
„Pomul cosmic de Crăciun”, imagine furnizată de NASA

NASA a publicat miercuri o nouă fotografie spectaculoasă cu un roi de stele, aflate la circa 2.500 de ani lumină de Pământ și care seamănă cu un uriaș „pom de Crăciun” de dimensiuni cosmice.

„Aflat la 2.500 de ani lumină de Pământ, NGC 2264 este un cluster (roi) de stele tinere cu vârste între 1 și 5 milioane de ani. Stelele din fotografie apar ca niște lumini albe și albastre, înconjurate de vârtejuri de spirale de gaze, reprezentate în culoare verde și care seamănă cu acele unui brad”, se arată într-un comunicat NASA.

Prima imagine a roiului de stele NGC 2264, botezat „Pomul cosmic de Crăciun” a fost publicată de NASA anul trecut, pe 17 decembrie 2024.

Fotografia recentă combină datele culese de Observatorul NASA cu raze X Chandra cu imaginile optice de la telescopul Michael Clow din Arizona.

Datele de la Chandra, în spectrul radiației X, sunt prezentate în fotografie în culorile roșu, mov, albastru și alb, în vreme ce datele optice de la telescopul Michael Clow apar în verde și violet.

Stelele din „Pomul cosmic de Crăciun” sunt stele tinere cu o vârstă de 1-5 milioane de ani. Comparativ, Soarele nostru este o stea de vârstă „medie”, de aproximativ de 5 miliarde de ani.

