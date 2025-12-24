Dispare sau nu cash-ul? Câți bani mai țin europenii în portofele. Date surprinzătoare de la BCE

Tot mai puțini oameni aleg să plătească în numerar și folosesc cardurile sau plățile cu telefonul. Foto: Getty Images

Tot mai puțini oameni aleg să plătească în numerar și folosesc cardurile sau plățile cu telefonul. Chiar și așa, pentru o parte dintre persoane și în anumite domenii, banii cash rămân în continuare „regele” plăților, scrie Euronews.

Utilizarea monedelor și bancnotelor este în scădere constantă în Europa, dar numerarul nu a dispărut. În multe țări din zona euro, cash-ul este încă cea mai folosită metodă de plată, atât ca număr de tranzacții, cât și ca valoare.

Potrivit unui sondaj realizat de Banca Centrală Europeană (BCE), suma medie de bani cash pe care oamenii o păstrează în portofel în zona euro este de 59 de euro, în 2024. Diferențele între state sunt însă semnificative: de la doar 35 de euro în Olanda, până la 82 de euro în Luxemburg și Cipru.

Dintre cele patru mari economii ale Uniunii Europene, Germania se află pe primul loc la capitolul numerar purtat zilnic, cu o medie de 69 de euro, în timp ce Franța este la coadă, cu 50 de euro. Italia se situează mai aproape de zona inferioară a clasamentului, iar Spania este puțin peste media zonei euro.

Profesorul Jakub Górka, de la Universitatea din Varșovia, a explicat pentru Euronews Business că obiceiul de a folosi numerar este puternic influențat de cultura națională.

„Țările din sudul Europei, cu un climat mai cald și cu obiceiul de a interacționa mai mult față în față în activitățile comerciale zilnice, sunt în mod natural mai orientate spre numerar. În schimb, țările din nord, precum cele scandinave, au avut istoric o tendință mai pronunțată de a trece rapid la servicii bancare electronice și plăți fără numerar”, a spus el.

Utilizarea baniclor cash continuă să scadă

Ponderea plăților cash la punctele de vânzare a scăzut treptat în zona euro. Numărul tranzacțiilor efectuate în numerar a coborât cu 27 de puncte procentuale, de la 79% în 2016 la 52% în 2024.

În aceeași perioadă, valoarea plăților realizate în numerar a scăzut cu 15 puncte procentuale, de la 54% la 39%.

În 2024, puțin peste jumătate din toate tranzacțiile din zona euro (52%) au fost realizate în numerar. În 14 dintre cele 20 de țări din zona euro, cash-ul a rămas cea mai frecvent utilizată metodă de plată. În aproximativ jumătate dintre acestea, numerarul reprezenta între 45% și 55% din totalul tranzacțiilor. Diferențele sunt însă mari: de la doar 22% în Olanda, până la 67% în Malta. Ponderea numerarului depășește 60% și în Slovenia, Austria și Italia.

„În țările cu o legătură istorică puternică față de numerar, precum Germania, Austria sau Italia. cash-ul rămâne adânc înrădăcinat în viața de zi cu zi, din cauza încrederii în moneda fizică, a experiențelor anterioare cu crize bancare, a preocupărilor legate de confidențialitate și a reticenței față de monitorizarea digitală”, a explicat pentru Euronews Business Guillaume Lepecq, președintele organizației CashEssentials.

Din punct de vedere al valorii, numerarul are însă o pondere mai mică. El reprezintă 39% din totalul plăților în zona euro. La nivel național, procentele variază de la 17% în Olanda, până la 59% în Lituania.

Cardurile sunt folosite pentru 39% dintre tranzacții și reprezintă 45% din valoarea totală a plăților din zona euro. În același timp, plățile realizate cu telefonul sau smartwatch-ul sunt în continuă creștere.

De ce sunt diferențe așa mari între țări?

Profesorul Olive McCarthy, specialist în economie la University College Cork, arată că diferențele mari între țări sunt explicate printr-o combinație de factori sociali, economici și culturali.

„Printre motive se numără nivelul de acceptare a numerarului de către comercianți, gradul de digitalizare, dar și îngrijorările legate de confidențialitatea plăților electronice, printre altele”, a declarat ea pentru Euronews Business.

În zona euro, Olanda și Finlanda sunt țările cu cea mai mică pondere a plăților cash și cu cele mai mici sume de numerar purtate zilnic. Olanda, de exemplu, are o rată de acceptare a numerarului sub media europeană: doar 79% dintre comercianți acceptau plăți cash. În restaurante și cafenele, acceptarea numerarului a scăzut de la 98% în 2021 la 85% în 2024.

Finlanda, pe de altă parte, are cea mai mică pondere a întreprinderilor mici și mijlocii care preferă plățile în numerar: doar 8%.

„Nu este deloc surprinzător că ambele țări se află printre liderii mondiali în ceea ce privește adoptarea plăților digitale”, a mai spus McCarthy.