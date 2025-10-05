Cashul rămâne rege în UE. Care sunt țările din Europa de Vest unde peste jumătate din tranzacții sunt în numerar

Ţările din sudul și estul Europei sunt dominate de numerar, iar cele din nordul și vestul continentului sunt orientate spre plăți digitale. Sursa foto: Getty Images

Deși utilizarea numerarului este în declin în întreaga Europă, mai mult de jumătate dintre toate plățile sunt încă efectuate cu bancnote. Totuși, ponderea acestora este mult mai mică atunci când se analizează valoarea totală a tranzacțiilor, a relatat Euronews. Iar rezultatele unui sondaj arată că doar unul din cinci respondenți consideră numerarul mai sigur.

Pe măsură ce tot mai mulți europeni se orientează către plățile digitale, proporția tranzacțiilor în numerar scade, deși bancnotele continuă să joace un rol economic semnificativ.

În zona euro, puțin peste jumătate dintre tranzacții (52%) au fost efectuate în numerar în 2024, potrivit unui sondaj al Băncii Centrale Europene realizat pe un eșantion de 40.000 de participanți. Totuși, dacă se ia în considerare valoarea tranzacțiilor, ponderea numerarului scade la 39%.

În 14 din cele 20 de țări ale zonei euro, numerarul rămâne cel mai frecvent mijloc de plată, reprezentând între 45% și 55% din totalul tranzacțiilor în aproximativ jumătate dintre acestea. Comparațiile între țări arată diferențe semnificative: în Țările de Jos, numerarul este folosit în doar 22% din cazuri, în timp ce în Malta, procentul urcă la 67%.

Europa de Sud și Europa de Est rămân regiunile unde numerarul domină, cu Italia – la 61%, Spania – la 57% și Slovenia – la 64%.

Sudul și Estul Europei, dominate de numerar vs. Nordul și Vestul, orientate spre plăți digitale

Europa de Nord și de Vest, în frunte cu Țările de Jos (22%), Finlanda (27%), Luxemburg (37%), Belgia (39%) și Franța (43%), sunt regiuni „digital-first”, unde utilizarea numerarului este deja marginală în unele țări.

Dintre cele patru mari economii ale Uniunii Europene, Franța este singura aflată sub media zonei euro de 52%, în timp ce Germania se situează ușor peste această medie, la 53%.

„În Țările de Jos, există rate foarte ridicate de adoptare a metodelor de plată digitale, precum plățile contactless cu cardul de debit sau cu smartphone-ul. Consumatorii olandezi consideră plățile contactless mai rapide și mai convenabile decât, de exemplu, plățile în numerar sau cele clasice cu cardul,” a declarat un purtător de cuvânt al Băncii Centrale a Olandei pentru Euronews Business.

Acesta a adăugat că atât numerarul, cât și cardurile de debit sunt larg acceptate de comercianți, fapt facilitat parțial de comisioanele reduse și de campaniile băncilor care încurajează plățile digitale pentru sume mici.

Aceste tendințe se regăsesc, în mare măsură, și în alte țări cu utilizare redusă a numerarului.

Utilizarea numerarului în funcție de valoarea plăților

La nivelul zonei euro, numerarul a reprezentat 39% din valoarea totală a plăților, variind de la 17% în Țările de Jos până la 59% în Lituania.

O dependență ridicată de numerar – cu peste 50% din cheltuielile totale efectuate cash – este observată nu doar în Lituania, ci și în Slovacia (56%), Slovenia (56%), Austria (56%), Malta (54%) și Croația (51%).

Țări cu dependență medie (între 40% și 49%) includ Italia (49%), Portugalia (47%), Spania (45%), Irlanda (44%), Cipru (43%) și Grecia (42%).

În șase țări, ponderea plăților în numerar este de 35% sau mai mică:

Țările de Jos – 17%

Finlanda – 28%

Luxemburg – 29%

Germania – 30%

Franța – 34%

Belgia – 35%

Deși Lituania este lider în utilizarea numerarului, Letonia se situează la 36%, semnalând diferențe majore chiar și între țări vecine.

Cardurile domină plățile peste 50 de euro

Germania diferă semnificativ de Austria în privința utilizării numerarului, în ciuda asemănărilor culturale. Bancnotele sunt încă populare în Austria, în timp ce Germania începe să adopte plățile digitale.

Rezultatele arată că, din punct de vedere valoric, numerarul rămâne important în Europa Centrală, de Est și de Sud, în timp ce Europa de Nord și de Vest se bazează tot mai mult pe plăți digitale.

Potrivit BCE, numerarul este metoda de plată cea mai frecvent folosită pentru achiziții de mică valoare, însă cardurile sunt preferate pentru plățile peste 50 de euro.

Sondaj: Doar unul din cinci respondenți consideră numerarul mai sigur

Avantajele percepute: De ce aleg oamenii numerarul? Întrebați într-un sondaj despre avantajele percepute ale numerarului față de plățile cu cardul, respondenții au menționat mai multe motive, au mai scris jurnaliştii de la Euronews.

Principalul avantaj menționat a fost faptul că „numerarul este anonim și protejează confidențialitatea” (41%), urmat de „numerarul îi face pe oameni mai conștienți de cheltuielile lor” (35%) și „tranzacțiile în numerar sunt decontate imediat” (30%).

Alți 28% dintre respondenți au spus că folosesc numerarul deoarece este acceptat în mai multe situații, în timp ce aproximativ unul din cinci au menționat că numerarul este mai ușor sau mai rapid de utilizat. Doar 18% au afirmat că numerarul este mai sigur.

Diferențe între generații

Conform sursei citate, se observă și diferențe clare între grupe de vârstă, întrucât clienții mai tineri se simt, în general, mai confortabil cu metodele de plată digitale. Datele arată că persoanele sub 40 de ani au folosit numerarul pentru mai puțin de 50% dintre tranzacțiile lor, în timp ce cei de 65 de ani și peste au efectuat 57% dintre plăți în numerar.