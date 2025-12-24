Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile

Jucătoarea americană de tenis Venus Williams, câştigătoare a şapte titluri de Grand Slam la simplu, s-a căsătorit oficial cu actorul şi fostul model italian Andrea Preti, în cadrul unei ceremonii de cinci zile în Florida, după ce au organizat o nuntă simbolică în Italia în septembrie, informează EFE citată de Agerpres.

Cei doi s-au prezentat vinerea trecută la un tribunal din Florida pentru a-şi legaliza uniunea, iar sâmbătă au sărbătorit nunta alături de cei mai apropiaţi membri ai familiei şi prieteni la o reşedinţă pe care jucătoarea de tenis o deţine în Palm Beach, potrivit declaraţiilor făcute de Williams revistei Vogue.

Ceremonia de nuntă a fost punctul culminant al celor cinci zile de petrecere, care au inclus excursii cu iahtul plătite de Serena Williams, sora mai mică a miresei şi câştigătoare a 23 de titluri de Mare Şlem, cine la restaurante de lux şi o după-amiază sportivă exersând volei, pickleball şi cursuri cu obstacole.

Venus Williams, în vârstă de 45 de ani, a explicat revistei pentru celebrităţi că avea zece rochii făcute la comandă pentru această ocazie, inclusiv una creată de creatorul de modă libanez Georges Hobeika.

Williams şi Preti, în vârstă de 37 de ani, s-au întâlnit în timpul Săptămânii Modei de la Milano din septembrie 2024 şi amândoi au simţit o conexiune instantanee, potrivit sportivei.

Dar, în acest timp, Williams a fost diagnosticată cu adenomioză, o boală a ţesutului endometrial care necesita intervenţie chirurgicală. Potrivit jucătoarei de tenis, Preti a fost un sprijin consistent în cele mai dificile momente ale sale.

"Am fost operată la o lună după ce ne-am cunoscut. A fost o nebunie, dar aşa ne-am cunoscut", a spus Venus.

Cuplul a sărbătorit o primă nuntă, una simbolică, în oraşul italian Ischia pe 18 septembrie.

"Nu am avut suficient timp pentru acte, fiind străin poate dura cam opt luni. Aşa că am decis să facem o a doua nuntă", a adăugat Williams.

Venus Williams, fostul lider al clasamentului mondial, a decis să nu agaţe încă racheta în cui, la 45 de ani, urmând să participe în luna ianuarie la turneul WTA de la Auckland (Noua Zeelandă).

Cea mai mare dintre surorile Williams a beneficiat de o invitaţie pentru a disputa acest turneu la începutul anului viitor (5-11 ianuarie), chiar înaintea Openului Australiei (18 ianuarie - 1 februarie).