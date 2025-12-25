România, codașa Europei la salarii și în 2026: Suntem singurii care vor câștiga și mai puțin anul viitor

Salariile reale cresc în toată Europa, mai puțin în România. Foto: Getty Images

Veștile nu sunt bune pentru angajații din România. În timp ce majoritatea țărilor europene se pregătesc pentru noi creșteri ale salariilor în 2026, România e singura care va înregistra, din nou, o scădere a puterii de cumpărare. Datele apar într-un raport internațional care analizează evoluțiile salariale din Europa pentru perioada 2025-2026, potrivit Euronews.

Potrivit Băncii Centrale Europene (BCE), salariile reale din zona euro și-au revenit în mare parte după prăbușirea din perioada inflației record din 2022. Salariile nominale au crescut mai rapid decât prețurile, ceea ce le-a permis europenilor să-și recâștige o parte din puterea de cumpărare pierdută. Astfel, la începutul lui 2025, veniturile reale din zona euro se apropie de nivelurile dinaintea exploziei inflației, de la finalul lui 2021.

Deși organizații precum OECD nu au publicat încă rapoarte comparative pentru 2025, acestea fiind așteptate abia la începutul lui 2026, mai multe studii și sondaje oferă deja indicii clare despre direcția salariilor în Europa.

România și Ucraina, singurele țări cu scăderi salariale în 2025

Raportul Salary Trends 2025-2026, realizat de Employment Conditions Abroad (ECA), arată că salariile reale au crescut în 2025 în aproape toate țările europene analizate, iar tendința este așteptată să continue și anul viitor.

Până la finalul lui 2025, salariile reale vor crește în 23 din cele 25 de state europene incluse în analiză. Excepțiile sunt România, unde se estimează o scădere de 0,9%, și Ucraina, cu un declin mult mai accentuat, de 3,2%. În restul țărilor, creșterile variază de la un modest 0,2% în Austria până la 5,1% în Turcia.

Turcia, lider la creșterea salariilor reale

În cazul Turciei, o majorare nominală a salariilor de 40%, combinată cu o inflație estimată de FMI la 34,9%, duce la o creștere reală de 5,1%. Acesta este cel mai ridicat avans din Europa, Turcia fiind urmată în clasament de Bulgaria și Ungaria.

Dintre marile economii europene, Franța stă cel mai bine la capitolul creșteri salariale reale, urmată de Germania, Italia și, pe ultimul loc dintre „Big Four”, Marea Britanie.

Chiar dacă Turcia conduce clasamentul, situația nu este lipsită de nuanțe. Pentru 2026, ECA estimează că salariile reale vor crește cu 8,1%, peste nivelul din 2025.

„Turcia iese în evidență față de alte țări europene prin creșteri salariale și niveluri ale inflației mult mai ridicate”, a explicat Steven Kilfedder, șeful departamentului de analiză de produs din cadrul ECA, pentru Euronews Business. „Chiar și așa, puterea de cumpărare a turcilor este încă mult sub nivelurile de odinioară”.

El a subliniat că angajații din Turcia au trecut prin mai mulți ani de scăderi ale salariilor reale, pe fondul unei inflații care a crescut mult mai rapid decât veniturile, cu un declin sever în 2022 și încă semnificativ în 2024.

Perspective pentru 2026: România, singura care rămâne pe minus

La nivel european, ECA estimează o creștere medie a salariilor reale de 1,4% în 2025 și de 1,7% în 2026, în cele 25 de țări analizate.

România este singura țară pentru care se prognozează din nou o scădere în 2026, de aproximativ -0,7%. Toate celelalte state sunt așteptate să înregistreze creșteri pozitive.

Faptul că salariile reale scad în 2026 înseamnă că românii vor putea cumpăra mai puține lucruri cu banii câștigați, chiar dacă salariul nominal poate crește ușor.

Printre performerii anului viitor se numără Ungaria, Polonia, Cehia și Bulgaria.

„Economiile din Europa de Est sunt, în general, prognozate să depășească din nou statele din Europa de Vest, beneficiind de o creștere economică mai rapidă și de o productivitate mai ridicată”, se arată în raport.

Economiile mari, sub media europeană

Marea Britanie va continua să aibă cea mai slabă creștere a salariilor reale dintre marile economii europene, cu un avans estimat la 1,1%, deși acesta reprezintă o îmbunătățire clară față de 2025.

Atât Marea Britanie, cât și Italia rămân ușor în urma Franței și Germaniei în privința creșterilor salariale reale prognozate pentru 2026, principala diferență fiind nivelul inflației.

„Deși Marea Britanie este așteptată să aibă unele dintre cele mai mari creșteri salariale nominale, de circa 3,6%, o bună parte din câștig va fi erodată de inflația mai ridicată față de țările comparabile”, a explicat Steven Kilfedder.

Cu excepția Greciei, unde creșterea estimată este de 0,9%, toate celelalte țări analizate ar urma să depășească pragul de 1% în 2026.

De ce rămân unele economii în urmă

Raportul mai arată că economii vest-europene importante, precum Spania și Țările de Jos, vor continua să evolueze sub media regională. Motivele țin de productivitatea scăzută, constrângerile bugetare și prudența angajatorilor în a-și asuma creșteri salariale pe termen lung.

Concluziile se bazează pe un sondaj realizat în rândul a 200 de companii multinaționale, desfășurat între august și octombrie 2025. Participanții au fost întrebați ce majorări salariale au aplicat în 2025 și ce creșteri anticipează pentru 2026. Pe baza acestor date și a prognozelor de inflație din raportul World Economic Outlook al FMI, publicat în octombrie 2025, ECA a calculat evoluția salariilor reale.