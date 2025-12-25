Antena 3 CNN Externe Un lider politic s-a întors după 17 ani de exil şi vrea să conducă ţara în care ultimul premier a fost condamnat la moarte

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 22:00 25 Dec 2025 Modificat la 22:00 25 Dec 2025
Tarique Rahman, favoritul la funcția de prim-ministru al Bangladeshului, Foto: Profimedia Images
Tarique Rahman, favoritul la funcția de prim-ministru al Bangladeshului, Foto: Profimedia Images

Tarique Rahman, favoritul la funcția de prim-ministru al Bangladeshului, s-a întors în țară după 17 ani de exil, înaintea unor alegeri generale de referință. El s-a întors după ce premiera Sheikh Hasina, care acum este în exil în India, a fost demisă anul trecut şi condamnată la moarte, scrie BBC News.

Bărbatul în vârstă de 60 de ani este figura de referință a influentei familii Zia și fiul fostului prim-ministru Khaleda Zia. Partidul pe care îl conduce, Partidul Naționalist din Bangladesh (BNP), vizează o revenire la putere atunci când Bangladesh va merge la urne în noul an.

Rahman, care locuiește la Londra din 2008, este așteptat să devină noul lider al țării dacă BNP va deveni cel mai mare partid.

