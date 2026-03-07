Și-a ucis copiii și și-a luat viața după ce a aflat că soțul ei a murit. A doua zi, bărbatul a apărut viu și plin de regrete

Bărbatul se împrumutase pentru a plăti tratamentele medicale ale fiicei lor de trei ani. Foto: Getty Images

Un caz cutremurător din China a șocat opinia publică după ce o mamă și-a ucis cei doi copii și apoi s-a sinucis, convinsă că soțul ei murise. La doar o zi după tragedie, bărbatul s-a predat poliției și a recunoscut că își înscenase moartea, scrie Mirror.

Femeia, cunoscută drept doamna Dai, în vârstă de 34 de ani, locuia într-o zonă rurală din provincia Hunan și avea doi copii mici. În septembrie 2018, poliția i-a spus că mașina închiriată pe numele soțului ei, He, fusese găsită scufundată într-un râu. Deși trupul bărbatului nu fusese descoperit, autoritățile au presupus că acesta s-ar fi sinucis.

În realitate, bărbatul se confrunta cu datorii de peste 100.000 de yuani (aproximativ 10.500 de lire sterline), bani împrumutați de la creditori online pentru a plăti tratamentele medicale ale fiicei lor de trei ani, care suferea de epilepsie severă.

A vrut să își ”reunească” familia

După presupusa moarte a soțului, femeia a rămas singură cu datoriile și cu grija copiilor. În același timp, a aflat că soțul ei încheiase o poliță de asigurare de viață în valoare de un milion de yuani, în care ea era beneficiara.

Durerea și presiunea au devenit însă copleșitoare. La trei săptămâni după dispariția soțului, trupul femeii a fost găsit într-un iaz din apropierea locuinței familiei, alături de corpurile celor doi copii, o fetiță și un băiat de patru ani.

Ancheta a arătat că femeia și-a înecat copiii, după care s-a sinucis.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua socială WeChat, înainte de tragedie, ea scrisese că vrea să își „reunească familia” și că se teme că micuții vor avea o viață grea dacă vor rămâne fără părinți.

„Am vrut să plec singură, dar fără părinți, fiul și fiica mea ar suferi și ar fi batjocoriți, așa cum am fost eu”, a scris femeia.

Și-a înscenat moartea pentru a scăpa de datorii

Însă tragedia avea să capete o turnură și mai dramatică. La doar o zi după moartea femeii și a copiilor, He s-a predat poliției și a recunoscut că își înscenase moartea pentru a scăpa de datorii. El spera ca banii din asigurarea de viață să fie folosiți pentru tratamentul fiicei sale bolnave.

Înainte de a se preda, bărbatul a publicat și un videoclip pe internet, în care explica, printre lacrimi, că plănuia să se ascundă pentru o perioadă, iar apoi să-și ia soția și copiii pentru a începe o viață nouă.

Problema era că nu îi spusese nimic soției despre acest plan.

În filmare, bărbatul spune:

„Fiica mea bolnavă trebuie să facă controale medicale în fiecare lună. Aveam rate la mașină și cheltuieli de familie. Și eu sunt bolnav. Am făcut asta pentru a scăpa de datorii. Nu m-am gândit niciodată că soția mea va reacționa astfel.”

Bărbatul a fost ulterior acuzat de fraudă de asigurare și distrugere intenționată de bunuri.

Tragedia a declanșat în China o amplă dezbatere despre împrumuturile online, dar și despre presiunea socială și economică resimțită de multe femei din zonele rurale.