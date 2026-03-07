O tânără de 21 de ani a ucis două persoane, după ce și-a plănuit crimele cu ajutorul ChatGPT

1 minut de citit Publicat la 08:00 07 Mar 2026 Modificat la 08:13 07 Mar 2026

Poliția a descoperit în telefonul său mai multe căutări incriminatoare, atribuite utilizării ChatGPT. Foto: Getty Images

O femeie de 21 de ani din Coreea de Sud este suspectată că ar fi planificat și dus la îndeplinire două omoruri cu sprijinul inteligenței artificiale. Motivația rămâne, deocamdată, neclară, scrie BBC.

Femeia este cercetată pentru dublu omor. Potrivit anchetatorilor, înainte de fapte, aceasta ar fi adresat în repetate rânduri întrebări platformei ChatGPT. Mai exact, tânăra, cunoscută public doar sub numele de familie Kim, ar fi căutat informații despre posibilele interacțiuni dintre medicamente și alcool.

Conform unui material publicat de BBC, poliția a descoperit în telefonul său mai multe căutări incriminatoare, atribuite utilizării ChatGPT:

– „Ce se întâmplă dacă iei somnifere împreună cu alcool?”

– „Câte trebuie luate pentru a deveni periculos?”

– „Ar putea ucide pe cineva?”

Medicamente amestecate în băuturi

În timpul audierilor, Kim ar fi recunoscut că a pus sedative eliberate pe bază de rețetă în băuturile victimelor. Totuși, a susținut că nu știa care pot fi efectele letale ale unor doze mai mari.

Anchetatorii nu consideră credibilă această apărare. Potrivit BBC, un oficial a declarat că tânăra era „pe deplin conștientă că asocierea alcoolului cu medicamentele poate duce la moarte”.

Victime găsite fără viață într-un motel

Primul atac ar fi avut loc pe 28 ianuarie. Kim s-ar fi întâlnit cu un bărbat într-un motel din districtul Gangbuk, din Seul, și ar fi plecat singură aproximativ două ore mai târziu. A doua zi, bărbatul a fost găsit mort în cameră.

La aproape două săptămâni distanță, pe 9 februarie, anchetatorii spun că ar fi urmat același tipar cu o a doua victimă. Nici în acest caz nu s-a mai putut face nimic pentru bărbat.

Investigația a scos la iveală și un episod anterior. În decembrie 2025, tânăra ar fi încercat să-și otrăvească partenerul de atunci, amestecându-i un medicament în băutură, într-o parcare de cafenea. Bărbatul a leșinat, dar și-a revenit.

Anchetatorii presupun că, ulterior, suspecta ar fi mărit dozele substanțelor și ar fi apelat la ChatGPT pentru informații suplimentare.

Pe 11 februarie, la două zile după presupusa a doua crimă, femeia a fost arestată. În privința motivului, autoritățile nu au oferit încă explicații clare. Ancheta este în desfășurare.