Producătorii de armament din SUA își vor mări producția de patru ori, anunță Trump: "Extinderea a început acum trei luni"

Publicat la 08:46 07 Mar 2026

Lansare a unei rachete interceptoare cu sistemul Patriot. Sursă foto: Getty Images

Companiile de armament din Statele Unite au convenit să fabrice de patru ori mai multe rachete, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, a anunțat vineri președintele Donald Trump, citat de presa internațională.

Liderul de la Washington a respins relatările anterioare, conform cărora războiul SUA împotriva Iranului epuizează rapid stocurile de muniții cheie.

„Producătorii au convenit să crească de patru ori producția de armament (...) Dorim să atingem, cât mai rapid posibil, cele mai înalte niveluri cantitative”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua Truth Social.

El nu a specificat cantitățile, tipurile de armament și eventualele termene limită.

Casa Albă s-a întâlnit vineri cu principalii contractori din domeniul Apărării pentru a discuta problemele legate de producția de muniții, în timp ce SUA încheie prima săptămână a războiului împotriva Iranului, pe care l-a declanșat împreună cu Israelul.

BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris, Lockheed Martin, Northrop Grumman și RTX au participat la întâlnire, potrivit postării.

Trump: Extinderea producției a început acum trei luni

„Extinderea (producției de arme) a început cu trei luni înainte de această întâlnire, iar fabricile și producția multora dintre aceste arme sunt deja în curs de desfășurare. Avem o ofertă practic nelimitată de muniții de grad mediu și mediu superior, pe care le folosim, de exemplu, în Iran” , a susținut Trump.

De luni de zile, Casa Albă a făcut presiuni asupra companiilor de armament și muniții pentru a crește producția, notează presa internațională.

Executivul american a obținut unele angajamente: Lockheed Martin a promis că își va crește producția de interceptoare pentru sistemele THAAD și Patriot.

RTX, companie pe care Trump a criticat-o anterior ca fiind un producător lent, a anunțat mai multe acorduri în februarie pentru a crește producția în perioada următoare la sistemele AMRAAM, SM-3 Block IB, SM-3 Block IIA, SM-6 și Tomahawk.

„RTX este mândră să sprijine obiectivele administrației de a apăra SUA și aliații săi în acest moment critic și s-a angajat să accelereze producția a cinci muniții cheie, în conformitate cu cele convenite cu Departamentul de Război luna trecută”, a spus un reprezentant al acestei firme.