Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe

Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui FOTO: Getty Images

Un supermarket spaniol a fost obligat să-i plătească despăgubiri de peste 100.000 de euro unui angajat pe care l-a concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui.

De ziua lui, angajatul în cauză s-a dus la magazinul la care lucra - din regiunea Galicia - cu mai multe tăvi cu produse de patiserie - cornuri și napolitane cu ciocolată - pe care le cumpărase cu 68 de euro, ca să-i servească pe cei care lucrau în ziua respectivă împreună cu el, potrivit La Vanguardia.

Momentul „festiv” a avut loc în jurul orei opt dimineața, iar tăvile au fost strânse înainte de sosirea clienților. Mai târziu, spre mijlocul dimineții, angajatul a decis să cumpere din nou produse de patiserie direct din supermarketul în care lucra.

O clauză din contract, justificarea conducerii pentru concediere

Problema a apărut în momentul plății. Conform relatării, i-a fost trecută pe bon o singură tavă, iar angajatul nu a folosit nici măcar codul de reducere destinat personalului.

La aproximativ o lună după acest episod, compania a decis să îl concedieze. Firma a invocat o clauză din contractul de muncă, potrivit căreia „consumul, însușirea sau folosirea în interes personal a oricăror obiecte sau bunuri aparținând companiei, precum și consumul oricărui aliment sau băutură în afara zonei de pauză constituie abatere foarte gravă, sancționabilă cu concedierea”.

Dar angajatul s-a adresat instanțelor de judecată, considerând că măsura nu a fost corectă. Instanța i-a dat dreptate și concedierea a fost declarată nejustificată. De asemenea, sentința obligă compania să îi plătească o despăgubire de 105.716,09 euro, decizie confirmată de Tribunalul Superior de Justiție din Galicia.

Instanța a considerat că nu a existat niciun prejudiciu economic pentru companie și nici intenție de fraudă, că situația a fost rezultatul „unei erori combinate între nota întocmită de secția de patiserie și neatenția angajatului”, care a plătit suma trecută pe bon. Mai mult, acesta a achitat diferența imediat ce a realizat greșeala și a trimis un e-mail prin care a exonerat de răspundere responsabila de la patiserie.