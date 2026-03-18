Accident naval grav în Portul Midia: Un remorcher s-a scufundat. Un marinar a murit, alți patru sunt dispăruți

3 minute de citit Publicat la 10:45 18 Mar 2026 Modificat la 11:20 18 Mar 2026

Echipe de intervenție în Portul Midia și remorcherul scufundat. Sursa foto: Colaj Antena 3 CNN

Un grav accident naval a avut loc miercuri dimineață, în Dana 1 a Portului Midia, unde un remorcher s-a răsturnat și s-a scufundat în timpul unor manevre de asistență. Un marinar a murit, iar alți patru sunt dispăruți.

Update 11:18 Potrivit surselor Antena 3 CNN, persoanele care se aflau la bordul remorcherului au vârste cuprinse între 20 și 50 de ani.

UPDATE 11:10 „Momentan, ceilalți patru colegi nu au fost găsiți de autorități, care în misiunea de salvare sunt asistate de scafandri Midia Marine Terminal. Compania colaborează activ cu autoritățile statului, în operațiunea de salvare și în investigațiile care vor viza acest incident. Până în acest moment, nu au fost stabilite cu exactitate cauzele producerii accidentului naval. Compania va oferi totul sprijinul și asistență celor afectați și familiilor acestora.”, au transmis reprezentanții Midia Marine Terminal.

UPDATE 11:00 A fost declarat decesul persoanei care a fost scoasă la mal după scufundarea remorcherului în Portul Midia, încercările de resuscitare a acesteia fiind zadarnice, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Dobrogea".

Operaţiunile de căutare şi salvare a persoanelor care se aflau la bordul remorcherului scufundat sunt în derulare, existând suspiciuni că ar exista alţi patru decedaţi, a informat Autoritatea Navală Română (ANR).

UPDATE 10:50 Intervenția a fost extinsă în larg, după ce autoritățile au stabilit că accidentul s-a produs la aproximativ 7 kilometri de mal, în dreptul localității Mamaia Nord.

Victima aflată în stop cardio-respirator este transportată spre port la bordul unei ambarcațiuni, pentru continuarea manevrelor de resuscitare.

Centrul Maritim de Coordonare a trimis în misiune nava SAR ARTEMIS, iar un elicopter EC135 a decolat pentru survolul zonei.

La locul intervenției acționează deja două ambarcațiuni cu scafandri, iar adâncimea apei în zona în care s-a scufundat remorcherul este de aproximativ 25 de metri.

În sprijin va fi trimisă încă o echipă mixtă formată din opt scafandri ai ISU Constanța și ARSVOM, care se vor deplasa în larg cu un remorcher pus la dispoziție de Căpitănie.

Știrea inițială: Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, la fața locului intervin forțe impresionante: trei echipaje SAJ de tip B, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un elicopter, un echipaj SMURD, o autospecială de stingere, o ambarcațiune și o echipă de scafandri.

O persoană a fost scoasă din apă și adusă la cheu, fiind în curs de resuscitare. Alte patru persoane aflate la bord sunt în continuare dispărute, existând suspiciunea că acestea ar fi rămas captive în interiorul navei.

Conform unui comunicat transmis de Autoritatea Navală Română, accidentul s-a produs în timpul efectuării manevrelor portuare. Intervenția echipajelor de salvare este în desfășurare, iar cercetările sunt coordonate de Parchet pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.

Surse apropiate anchetei au declarat că remorcherul se deplasa pentru a oferi asistență unui petrolier care urma să descarce țiței la un terminal off-shore de tip „monoboy” – o geamandură de mari dimensiuni amplasată în larg, prin care petrolul este transferat direct în rafinărie.

În timpul manevrelor, remorcherul ar fi efectuat o întoarcere bruscă în jurul petrolierului, potrivit surselor Antena 3 CNN. În acel moment, elicea s-ar fi blocat, iar motorul s-ar fi oprit, posibil pe fondul unei uzuri avansate. Nava s-a dezechilibrat și s-a răsturnat. Un marinar a reușit să iasă la suprafață, însă ceilalți patru ar fi rămas prinși în interior.

Reprezentanții Căpităniei au precizat că există indicii că motorul remorcherului s-ar fi rupt în două.

Într-o informare de presă, Midia Marine Terminal a confirmat că incidentul a avut loc în jurul orei 08:40, în timpul manevrelor de asistență la descărcarea unui tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din zona portului Midia.

Compania a precizat că operațiunile de descărcare au fost oprite în siguranță și că nu există riscuri suplimentare. Situația este gestionată de autoritățile competente, respectiv ISU „Dobrogea” Constanța și Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), cu care operatorul este în contact direct.

Operațiunile de căutare și salvare continuă. Autoritățile urmează să revină cu informații pe măsură ce intervenția evoluează.