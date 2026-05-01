„Corespondenţa cu Moscova, negocieri și telegrame”. Ce conțin cele 5.000 de dosare din anii '90 care vor fi declasificate de MAE

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Foto: Agerpres

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a vorbit vineri despre declasificarea celor peste 5.000 de dosare din 1990-1992, care includ mineriadele, alegerile din 1990, vizita Regelui Mihai și corespondența Bucureștiului cu Moscova. Ea a explicat, în direct la Antena 3 CNN, că aceste dosare conţin şi „corespondența cu Moscova, negocierile și telegramele de la acea vreme” dar și mai multe documente care „conțin modul în care a fost percepută România acelor ani în presa internațională și în cancelarii, așa cum a fost raportat înapoi în țară de diplomații români, precum și scrisorile pe care le primeau demnitarii români de la omologii lor din alte state”.

„Vorbim de perioada ianuarie 1990 până în decembrie 1992. Asta pentru că este un demers necesar, considerăm noi, în continuarea desecretizării care a avut deja loc pentru documentele diplomatice de până în decembrie 1989, documente care pot fi deja văzute de publicul larg, de cercetători și de jurnaliști la sediul Arhivelor Diplomatice, la Guvern. Noi credem că este necesar să existe această transparență și pentru perioada de tranziție, pentru episoadele pe care le-ați menționat dumneavoastră, pentru că este necesar în societate să trecem dincolo de această etapă de neclaritate și de speculații, generate de lipsa informațiilor concrete. În lipsa transparenței crește neîncrederea și ni se pare că este dreptul românilor de a se uita cinstit la propria istorie, de a vedea onest felul în care a fost percepută România acelor ani și felul în care ne-au afectat episoadele pe care le-ați menționat, cum ar fi mineriadele”, a spus Oana Țoiu.

Astfel, ministrul spune că este vorba de 100 de metri liniari de arhivă, peste 700 de mape și 5.000 de dosare.

„Avem mai multe țări, inclusiv instituții europene, care au stabilit ca termen general 30 de ani, după care documentele se declasifică automat. Acesta poate fi un pas pe care îl face și România, credem că ar fi necesar. Noi am decis să începem cu anii 1990–1992, pentru că vorbim de 100 de metri liniari de arhivă, de peste 700 de mape și 5.000 de dosare, cum ați menționat și dumneavoastră.

Am vrut ca acești ani să fie tratați cu prioritate, deoarece este și un efort de resursă umană și instituțională pentru a pune aceste documente la dispoziția publicului. După finalizarea acestei etape, vom continua și cu ceilalți ani. Nu am vrut să propunem de la început un interval mult mai mare, pentru a nu ajunge la final exact momentele pe care le considerăm cele mai importante pentru tranziția României spre democrație”, a mai spus ea.

Chiar și corespondența României cu Moscova sunt parte a declasificării.

Negocierile respective și telegramele din acea perioadă sunt parte a acestui proces de declasificare. Cu siguranță, și corespondența României cu Moscova face parte din acest proces. De asemenea, mapele conțin modul în care a fost percepută România acelor ani în presa internațională și în cancelarii, așa cum a fost raportat înapoi în țară de diplomații români, precum și scrisorile pe care le primeau demnitarii români de la omologii lor din alte state. Tot aici se regăsesc modul în care România și-a formulat propriile instrucțiuni pentru ambasadori și felul în care conducerea de atunci a decis să explice, să justifice și să informeze celelalte țări. Toate aceste elemente fac parte din dosarele aflate în proces de declasificare”, a adăugat Țoiu.

Ministrul subliniază că termenul limită pentru transparentizare este de 10 mai.

„Hotărârea de Guvern menționează deja termenul de 10 mai pentru finalizarea acestei componente obligatorii, ca procedură legală, cea de transparentizare. Noi am început deja organizarea comisiei de declasificare și am discutat cu colegii de la Arhivele Diplomatice, astfel încât efortul să fie unul continuu. Planul nostru este să declasificăm treptat documentele, iar în momentul în care un dosar este pregătit, acesta să devină accesibil publicului. Declasificarea se va face în bloc pentru aceste dosare, prin hotărâre de Guvern, iar intenția noastră este să publicăm online documentele pe măsură ce comisia parcurge fiecare dosar” a subliniat ea.