Crin Antonescu, despre „userizarea” PNL-ului: „Întâmplare nu prea are cum să fie. Probabil că e un proiect, văd că el se derulează”

Fostul președinte PNL, Crin Antonescu, a spus duminică, la Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu, că „userizarea” PNL-ului nu are cum să fie o întâmplare, ci „un proiect în derulare”. Mai mult, el subliniază că „istoria PNL-ului se reduce la această isterie anti-PSD”. „A reduce istoria PNL și aspirațiile la o luptă monomaniacă împotriva PSD mi se pare păgubos”, a spus el, în direct la Antena 3 CNN.

„Întâmplare nu prea are cum să fie. Nu pot da detalii sau dovezi, altele decât persoanele cu care s-a înconjurat Bolojan, anumite idei pe care le propagă, caracterul demagogic și ușor extremist.

Probabil că e un proiect, văd că el se derulează, văd că istoria PNL-ului se reduce la această isterie anti-PSD. Nu știu de ce Iohannis e așa șters din istorie. Totuși, a îmbrăcat geaca roșie și a făcut scandal mare, să ne amintim cum a înlăturat guvernul PSD al lui Ponta, cum a refuzat să pună unui partid cu 46% din voturi câștigate prim-ministru, cum a intrat Dragnea la pușcărie.

Iohannis a fost bun cât a fost bun. A fost bun că, în ciuda faptului că PSD a câștigat alegerile ca prim partid, nu le-a dat mandatul. A reduce istoria PNL și aspirațiile la o luptă monomaniacă împotriva PSD mi se pare păgubos. Bolojan, acum, este ca mare parte din PNL, într-un soi de euforie în avans. S-au îmbătat fără să bea. Niște ocazii electorale există. Se pot obține voturi pe treaba asta”, a spus Crin Antonescu.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale crede că Ilie Bolojan și Nicușor Dan „sunt într-un conflict politic deja”. Mai mult, în legătură cu o candidatură a lui Ilie Bolojan la următoarele alegeri, el spune că „mai avem, până la alegeri, vreo trei ani bătuți pe muchie, în care România și românii trebuie să trăiască și să fie guvernați, să aibă politicieni cât de cât cerebrali”.

„Eu cred că ei sunt într-un conflict politic deja. Eu știu că mai e mult până la alegeri. Eu știu că oamenii politici, în principal, avem superficialitatea de a discuta, într-o situație cu dinamica pe care o vedem, ce se va întâmpla peste patru ani.

Dincolo de faptul că este o nerușinare chiar să discutăm de al doilea mandat al cuiva, dacă Bolojan are dorința de a candida și să devină președinte, este un lucru legitim. Real este că mai avem, până la alegeri, vreo trei ani bătuți pe muchie, în care România și românii trebuie să trăiască și să fie guvernați, să aibă politicieni cât de cât cerebrali”, a mai spus el.

Fostul preşedinte al Partidului Liberal Naţional (PNL), Crin Antonescu a lansat un atac dur la adresa conducerii actuale a PNL, pe care o acuză de „rebranduire politică” și de ignorarea propriei istorii, într-un mesaj amplu în care ironizează discursul critic al lui Stelian Tănase la adresa liberalilor și pune sub semnul întrebării credibilitatea „noilor reformatori”. "

„Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL «lingea clanțe» la Cotroceni? Când ați spus ceva, oricât de puțin, oricât de slab? Când ați piuit ceva?”, a spus politicianul.