Nicușor Dan anunță patrule în Marea Neagră care să se asigure că nu vor ajunge drone la țărm în sezonul estival

Nicușor Dan spune că „instituțiile noastre și cele care țin de MApN și MAI” au stabilit „un plan de patrulare” la Marea Neagră, pentru sezonul estival. Foto: Getty Images

Președintele României, Nicușor Dan, a spus sâmbătă că urmează mai multe discuții cu Ucraina săptămâna viitoare pe tema dronei navale care a explodat în Portul Constanța. În plus, el a anunțat și un plan de patrulare pentru sezonul estival: „Instituțiile noastre și cele care țin de MApN și de MAI au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea, în special în sezonul estival care începe”, a spus el, aflat în vizită oficială în Turcia.

Nicușor Dan spune că „instituțiile noastre și cele care țin de MApN și MAI” au stabilit „un plan de patrulare” la Marea Neagră, pentru sezonul estival.

„Pe tema dronei maritime de la Constanța, am avut câteva contacte cu Ucraina, care vor continua inclusiv săptămâna viitoare. Am avut un punct de vedere comun al tuturor instituțiilor implicate, care au sintetizat un material comun pentru discuțiile de săptămâna viitoare. Și, așa cum anunțam acum două săptămâni, instituțiile noastre și cele care țin de MApN și de MAI au făcut un plan de patrulare care să asigure securitatea, în special în sezonul estival care începe”, a spus Nicușor Dan.

El a subliniat și că cercetarea penală este „în curs”.

„Cercetarea penală este în curs și, după discuția cu Ucraina, vom veni cu mult mai multe informații, probabil într-o săptămână sau două”, a spus Președintele, aflat în vizită în Turcia.

Vineri, Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a spus că situația de securitate din Portul Constanța „este gravă”. Explicația Ucrainei cu privire la drona navală cu timer, care a explodat în Portul Constanța la începutul lunii, urmează să vină pe 23 iunie, de-abia, a spus ministrul.

O dronă navală ucraineană, care avea atașat un timer, a explodat pe 5 iunie în Portul Constanța, momentul autodetonării fiind filmat.

La momentul respectiv, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a decis emiterea unui mesaj Ro-Alert de evacuare generală pe o rază de un kilometru în zona costieră a portului.

Ucraina a recunoscut că drona îi aparține. Potrivit autorităților din țara vecină, drona ar fi fost perturbată de sistemele electronice rusești, iar țara noastră ar fi fost avertizată de pericol.