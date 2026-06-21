Clădire de 26 de etaje, construită în doar cinci zile, folosind o metodă ”aproape ireală”. Durată de viață de peste 1.000 de ani

2 minute de citit Publicat la 08:00 21 Iun 2026 Modificat la 08:00 21 Iun 2026

Fiecare nivel include opt apartamente de câte 68 de metri pătrați și este deservit de patru lifturi. Foto: Getty Images

O companie din China a construit un bloc de apartamente cu 26 de etaje în doar cinci zile, folosind o metodă bazată pe module prefabricate. Imobilul, denumit Jingdu Holon Building, se află în districtul Xiangyin, provincia Hunan, și are o suprafață de aproximativ 14.000 de metri pătrați, potrivit China Daily.

Construcția a fost realizată între 7 și 11 ianuarie de Broad Group Holon, companie cu sediul în Xiangyin. Clădirea este destinată persoanelor recrutate printr-un program local de atragere a specialiștilor, iar viitorii locatari nu vor plăti chirie în primii doi ani.

Potrivit reprezentanților companiei, fiecare nivel include opt apartamente de câte 68 de metri pătrați și este deservit de patru lifturi. În prezent, firma se ocupă și de amenajarea locuințelor.

Nu este prima construcție ridicată într-un timp record de companie. În 2021, aceasta a finalizat un bloc de 11 etaje în orașul Changsha în doar 28 de ore și 45 de minute.

Apartamente construite în fabrică și montate la fața locului

Viteza de execuție este posibilă datorită sistemului companiei, dezvoltat pentru a simplifica transportul și montarea componentelor.

Apartamentele sunt fabricate în uzină sub formă de module standardizate, cu o lungime de 12 metri, o înălțime de 3 metri și o lățime de 2,4 metri. Instalațiile electrice și conductele sunt montate încă din fabrică.

Ulterior, modulele din oțel inoxidabil sunt transportate cu camioanele și asamblate în șantier asemenea unor piese de construcție. După montarea tuturor componentelor, sunt conectate rețelele de apă și electricitate.

Construcție rezistentă la cutremure și eficientă energetic

Directorul general al companiei, Li Shun, susține că structura din oțel inoxidabil oferă o rezistență mai mare decât betonul și contribuie la o protecție sporită în cazul cutremurelor.

Clădirea este prevăzută și cu scări interioare, iar apartamentele beneficiază de un nivel ridicat de izolare termică.

Potrivit companiei, consumul pentru aer condiționat poate fi redus cu până la 90% datorită izolației și sistemelor integrate. Pereții exteriori sunt proiectați pentru a limita zgomotul și pierderile de căldură, iar ferestrele cu patru straturi de sticlă reduc efectul radiației solare în zilele foarte călduroase.

Compania susține că blocul poate dura peste un mileniu

Reprezentanții Broad Group afirmă că durata de viață estimată a clădirii depășește 1.000 de ani.

Un alt aspect neobișnuit este faptul că, la nevoie, întreaga construcție poate fi demontată și mutată într-o altă locație.

La sfârșitul anului trecut, expertul neozeelandez în construcții modulare Tony Frost a locuit timp de o săptămână într-un apartament din blocul Holon cu 11 etaje din Changsha. Acesta a declarat că imobilul oferă o senzație de soliditate comparabilă cu cea a unei clădiri din beton și că include numeroase tehnologii moderne, printre care și un sistem avansat de filtrare a apei.

Potrivit lui Frost, construcția este robustă, curată și bine echipată, iar mici ajustări la nivelul designului interior ar putea îmbunătăți și mai mult experiența locatarilor.