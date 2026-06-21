Cum să vorbești fluent 70 de limbi străine pe care nu le cunoști, cu propria ta voce. Noua funcție uimitoare lansată de Google

1 minut de citit Publicat la 08:00 21 Iun 2026 Modificat la 08:00 21 Iun 2026

Gemini 3.5 Live Translate poate identifica automat limba vorbită și funcționează în peste 70 de limbi. Foto: Getty Images

Compania a anunțat lansarea modelului Gemini 3.5 Live Translate, o tehnologie care traduce direct din voce în voce și care păstrează tonul, ritmul și intonația persoanei care vorbește, potrivit Google.

Spre deosebire de sistemele clasice de traducere, care așteaptă ca utilizatorul să termine propoziția înainte de a oferi traducerea, noul model generează traducerea continuu, menținând conversația fluentă și reducând întârzierile la doar câteva secunde.

Peste 70 de limbi și mii de combinații posibile

Gemini 3.5 Live Translate poate identifica automat limba vorbită și funcționează în peste 70 de limbi. În cadrul întâlnirilor online, tehnologia permite comunicarea între mai mult de 2.000 de combinații lingvistice diferite.

Google spune că noul sistem este capabil să funcționeze și în medii zgomotoase, fiind proiectat pentru apeluri, ședințe, cursuri online, transmisiuni live sau alte situații în care participanții vorbesc limbi diferite.

Ajunge în Google Meet și Google Translate

Noua tehnologie începe să fie implementată în mai multe servicii Google.

În această lună, funcția intră în fază de testare pentru anumite companii care folosesc Google Meet, urmând ca disponibilitatea să fie extinsă treptat.

În același timp, utilizatorii aplicației Google Translate de pe Android și iPhone vor putea folosi traducerea vocală live împreună cu orice pereche de căști.

Pentru telefoanele Android, Google introduce și un nou mod de ascultare. Utilizatorii vor putea ține telefonul la ureche, ca într-un apel obișnuit, iar traducerea va fi redată direct prin difuzorul intern al dispozitivului.

Testată deja în servicii cu milioane de apeluri

Compania de transport Grab testează deja noua tehnologie pentru comunicarea dintre șoferi și pasageri. Potrivit Google, prin platforma Grab au loc peste 10 milioane de apeluri vocale în fiecare lună, iar traducerea aproape instantanee ar putea elimina multe dintre barierele de comunicare.

De asemenea, dezvoltatorii pot utiliza noul model prin intermediul platformelor dedicate inteligenței artificiale pentru a crea aplicații de traducere vocală în timp real.

Cum încearcă Google să prevină dezinformarea

Google precizează că toate fișierele audio generate de Gemini 3.5 Live Translate sunt marcate cu tehnologia SynthID, un filigran digital invizibil care permite identificarea conținutului creat cu ajutorul inteligenței artificiale.

Compania susține că această măsură este menită să reducă riscul utilizării abuzive a vocilor generate artificial și să faciliteze detectarea conținutului modificat cu ajutorul AI.