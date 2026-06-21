Jobul unde lucrează doar șase luni pe an: „Am jumătate de an plătit acasă”. Companiile caută constant personal calificat

2 minute de citit Publicat la 08:00 21 Iun 2026 Modificat la 08:00 21 Iun 2026

Tânăra lucrează ca marinar pe o navă de salvare offshore de tip ERRV. Foto: git.malinaa / Instagram

Puțini oameni se pot lăuda că au șase luni libere pe an. Pentru Kasia Milewska, însă, acesta este unul dintre cele mai mari avantaje ale meseriei pe care și-a ales-o, potrivit noizz.pl.

Tânăra lucrează ca marinar pe o navă de salvare offshore de tip ERRV, aflată în apropierea platformelor de extracție. Rolul echipajului este să intervină rapid în cazul unor situații de urgență și să ofere ajutor persoanelor care lucrează pe aceste instalații.

Pe lângă pregătirea pentru eventuale operațiuni de salvare, activitatea zilnică include întreținerea navei și participarea la exerciții menite să asigure reacții rapide în caz de incident.

Companiile care operează astfel de nave caută constant personal calificat

Potrivit acesteia, companiile care operează astfel de nave caută constant personal calificat, ceea ce oferă perspective bune de angajare pentru cei interesați de domeniu.

Kasia a urmat cursurile unei universități maritime, specializarea navigație, însă subliniază că experiența practică este cea care face cu adevărat diferența.

„Teoria este importantă, dar multe lucruri pot fi înțelese cu adevărat doar pe mare. Sunt anumite aptitudini pe care nicio școală nu le poate preda. Dacă cineva este făcut pentru această viață, descoperă asta doar după o perioadă de timp”, spune ea.

Certificările necesare pot fi costisitoare

Intrarea în profesie nu este lipsită de costuri. Cei care nu urmează studii de specialitate trebuie să participe la numeroase cursuri și stagii practice, iar certificările necesare pot fi costisitoare.

În privința salariului, Kasia spune că veniturile diferă foarte mult în funcție de tipul navei și de poziția ocupată. În cazul său, remunerația acoperă inclusiv perioadele petrecute acasă între contracte.

Cel mai mare avantaj al meseriei este însă timpul liber.

„Am șase luni libere pe an. Asta îmi oferă multă libertate, independență financiară și timp pentru pasiunile mele”, explică ea.

„Este o meserie care oferă multe oportunități, dar vine și cu provocări importante”

În timpul liber se dedică muzicii și lucrează în prezent la lansarea celui de-al doilea single.

Există însă și părți dificile. Kasia navighează pe Marea Nordului, o zonă cunoscută pentru condițiile meteo dure, mai ales în sezonul rece.

Valurile puternice, mișcarea continuă a navei și perioadele petrecute departe de familie se numără printre cele mai mari provocări ale profesiei.

Pentru cei care se gândesc să urmeze aceeași carieră, recomandarea ei este simplă: să analizeze atent atât avantajele, cât și dezavantajele.

„Este o meserie care oferă multe oportunități, dar vine și cu provocări importante. Nu este un stil de viață potrivit pentru toată lumea. Totuși, dacă simți că vrei să lucrezi pe mare, merită să încerci și să vezi dacă este drumul potrivit pentru tine”, spune Kasia.