Premiul de 13.000.000€ de la Super Loto nu a fost ridicat, iar câștigătorul mai are doar 3 zile să-l solicite. Apelul loteriei franceze

Premiul de 13.000.000 € de la Super Loto, în Franța, nu a fost ridicat Sursa foto: Getty Images

Câștigătorul marelui premiu de 13 milioane de euro pus în joc la tragerea Super Loto din 24 aprilie, în Franța, nu s-a prezentat încă pentru a-și revendica banii. Potrivit organizatorului loteriei franceze, termenul-limită expiră pe 22 iunie, la ora 23:59. După această dată, premiul va fi anulat și repus în joc.

Tragerea, organizată cu ocazia aniversării a 50 de ani de existență a loteriei franceze, a fost câștigată de un jucător care a ghicit combinația formată din numerele 2, 12, 16, 20 și 26, precum și numărul complementar 2. Cu toate acestea, până la jumătatea lunii iunie, persoana care deține biletul câștigător nu contactase încă organizatorii, potrivit Quest France.

Situația este considerată neobișnuită de reprezentanții loteriei, care au lansat un apel public pentru identificarea câștigătorului. Aceștia au subliniat că este extrem de rar ca un premiu de o asemenea valoare să rămână nerevendicat atât de aproape de expirarea termenului legal.

Potrivit informațiilor furnizate de organizatori, biletul câștigător a fost validat într-un punct de vânzare din departamentul francez Orne, cel mai probabil într-un bar sau la un chioșc de presă, și nu prin intermediul platformei online.

Dacă deținătorul biletului nu se va prezenta până la termenul stabilit, cele 13 milioane de euro vor reveni fondului de premiere și vor fi redistribuite în cadrul unor viitoare extrageri. Cazul a stârnit interes în Franța, unde autoritățile și organizatorii speră că norocosul câștigător își va găsi la timp biletul și își va revendica premiul.