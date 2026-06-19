Antena 3 CNN Actualitate Protest în Piața Victoriei, după anunțarea dosarului Ciucu la DNA și sentința în cazul Fritz

Protest în Piața Victoriei, după anunțarea dosarului Ciucu la DNA și sentința în cazul Fritz

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 20:34 19 Iun 2026 Modificat la 20:37 19 Iun 2026
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protest in piata victoriei
Protestul a fost organizat de paginile de Facebook Rezistența, Asociația MEA și Inițiativa România, alături de mișcările „Corupția ucide” și „Declic”. FOTO: Antena 3 CNN

Câteva sute de persoane s-au adunat vineri în Piața Victoriei la protestul intitulat “E nevoie să apărăm democrația!”.

Până la ora 20:00 în Piața Victoriei s-au strâns aproximativ 300 de persoane. Protestul a fost anunțat și promovat pe mai multe pagini de Facebook.

Protestul a fost organizat de paginile de Facebook Rezistența, Asociația MEA și Inițiativa România, alături de mișcările „Corupția ucide” și „Declic”.

Protest în Piața Victoriei, după anunțarea dosarului Ciucu la DNA și sentința în cazul Fritz 1078233
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 ”România e sub asediu”, au anunțat pe Facebook reprezentanții organizatorilor protestului, „Corupția ucide”, „Rezistența”, „Inițiativa România” şi „Asociația MEA” în postarea publicată pe Facebook care anunță evenimentul.

„Când tot sistemul se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic este timpul să ieșim iar în stradă.

Protestul are loc în contextul deciziei de joi a Tribunalului Ilfov, care a suspendat în termen-record de câteva ore deciziile statutare ale PNL împotriva liberalilor care susțin un Guvern Veștea.

Tot joi, DNA a anunțat dosarul de corupție al lui Ciprian Ciucu, unul dintre principalii susținători ai lui Ilie Bolojan.

De asemenea, Înalta Curte l-a declarat incompatibil și i-a interzis să mai candideze la vreo funcție până în 2030 pe Dominic Fritz.

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Etichete: protest Piata Victoriei justitie magistrati

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